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«Аэрофлот» массово отменяет и задерживает рейсы

11:46 632

В работе информационных систем крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» утром 28 июля произошел сбой. «Ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены», — сообщил авиаперевозчик в телеграм-канале.

Компания призвала пассажиров следить за данными, которые появляются на сайтах и информационных табло аэропортов, а также за объявлениями по громкой связи в авиагаванях.

С чем связан сбой, в «Аэрофлоте» не уточнили, но подчеркнули, что специалисты работают над «минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов» и восстанавливают штатную работу сервисов.

При этом авиакомпании «Россия» и «Победа», которые входят в одну группу с «Аэрофлотом», о возможном изменении расписания не сообщали. После появления предупреждения о сбое в Шереметьево, где базируется авиакомпания, отменили 42 рейса.

Пассажиров попросили покинуть аэропорт и пообещали вернуть деньги за билеты «в ближайшие 10 дней». «Обратите внимание: кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты», — говорится в сообщении авиакомпании.

С начала мая в России из-за угроз атак беспилотников произошло четыре авиаколлапса. Массовые отмены и задержки рейсов в российских аэропортах наблюдались 6 мая, 10 июня, с 5 по 7 июля и с 19 по 22 июля.

Из-за авиационных кризисов с начала мая перевозчики отменили более 1000 рейсов, а свыше 400 самолетов уходили на запасные аэродромы. Это затронуло не менее 200 тыс. пассажиров, или каждого десятого из тех, кто пользовался воздушным транспортом, подсчитывали в Ассоциации туроператоров России.

22 июля «Аэрофлот» сообщил, что «стабилизировал» расписание рейсов по всей маршрутной сети после задержек и отмен в предыдущие несколько дней.

Новый глава Минтранса Андрей Никитин отмечал, что аэропорты подстраиваются под задержки рейсов из-за угроз атак беспилотников, налаживают работу с питанием и отдыхом. Он пообещал, что будет работать с Минобороны и попытается «что-то сделать», чтобы ограничения работы аэропортов было меньше, но, по его словам, безопасность пассажиров имеет первостепенное значение.

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