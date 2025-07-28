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Дрон из Беларуси залетел в Литву

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11:51 261

Утром 28 июля в небе над Литвой заметили неопознанный беспилотник, который пересёк границу со стороны Беларуси. Об этом сообщает LRT со ссылкой на полицию.

По словам очевидцев, дрон пролетал на высоте около 200 метров и в последний раз был замечен неподалеку от Вильнюса. В ответ на инцидент власти активировали службы реагирования.

«Полиция задействовала все силы, информированы все службы», — заявил глава Национального центра управления кризисами Дарюс Бута.

Министр национальной обороны Довиле Шакалене сообщила, что происхождение аппарата выясняется. По ее словам, погодные условия в регионе могли способствовать использованию метеозондов — их иногда применяют контрабандисты.

Судя по записям очевидцев, внешне дрон напоминает «Шахед» или «Гербера» — типы беспилотников, которые использует российская армия в войне против Украины.

Напомним, в сентябре 2024 года аналогичный дрон «Шахед» с взрывчаткой упал на территории Латвии. А 10 июля 2025 года в Литве уже фиксировали случай вторжения беспилотника, позже опознанного как «Гербера».

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