Дрон из Беларуси залетел в Литву

Утром 28 июля в небе над Литвой заметили неопознанный беспилотник, который пересёк границу со стороны Беларуси. Об этом сообщает LRT со ссылкой на полицию.

По словам очевидцев, дрон пролетал на высоте около 200 метров и в последний раз был замечен неподалеку от Вильнюса. В ответ на инцидент власти активировали службы реагирования.