Дрон из Беларуси залетел в Литву

Утром 28 июля в небе над Литвой заметили неопознанный беспилотник, который пересёк границу со стороны Беларуси. Об этом сообщает LRT со ссылкой на полицию.
По словам очевидцев, дрон пролетал на высоте около 200 метров и в последний раз был замечен неподалеку от Вильнюса. В ответ на инцидент власти активировали службы реагирования.
— LRT English (@LRTenglish) July 28, 2025
«Полиция задействовала все силы, информированы все службы», — заявил глава Национального центра управления кризисами Дарюс Бута.
Министр национальной обороны Довиле Шакалене сообщила, что происхождение аппарата выясняется. По ее словам, погодные условия в регионе могли способствовать использованию метеозондов — их иногда применяют контрабандисты.
Судя по записям очевидцев, внешне дрон напоминает «Шахед» или «Гербера» — типы беспилотников, которые использует российская армия в войне против Украины.
Напомним, в сентябре 2024 года аналогичный дрон «Шахед» с взрывчаткой упал на территории Латвии. А 10 июля 2025 года в Литве уже фиксировали случай вторжения беспилотника, позже опознанного как «Гербера».