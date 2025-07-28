Все хорошо, прекрасная Набиуллина!

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Эльвира Сахипзадовна рассуждает об инфляции. Её традиционные выступления перед прессой по итогам заседания Совета директоров Центробанка по ключевой ставке – это ведь чистое искусство, завораживающая эстетика умного слова и тайного знания. Набиуллина победительно воспаряет над грешной землей, оставляя далеко внизу сирых и убогих, недовольных и сомневающихся. Как минимум в территориальных границах конференц-зала ЦБ всё выглядит именно так, но... Собственно, июльское снижение Банком России «ключа» сразу на 200 базисных пунктов, до 18% годовых, было предопределено ходом последних событий. Причем, скорее конъюнктурно-политических, нежели экономических и монетарных.

В промежутке между 15 и 21 июля Росстат зафиксировал дефляцию (сезонную плодоовощную) — минус 0,05 %, впервые с сентября прошлого года. Годовая инфляция на 21 июля замедлилась до 9,17% с 9,34% (по состоянию на 14 июля). Да, был и резкий всплеск в первую неделю месяца до 0,79%, в результате общенациональной индексации тарифов ЖКХ в среднем на 12-15%, однако он носил разовый и ситуативный характер. Ранее, в конце июня (уже после того, как ЦБ снизил ставку до 20%) в РБК появилась знаковая колонка Сергея Чемезова, в которой гендиректор «Ростеха» заметил, что в нынешних условиях стоимость кредитов для бизнеса превышает среднюю рентабельность промышленных предприятий по EBIT (4%) в несколько раз. За последние 11 лет она находилась на уровне около 6,3% при среднегодовой ставке кредитования 10,6%. «Я не раз уже говорил о значении ключевой ставки. Тем не менее, проблема остается острой», - заявляет Чемезов. Могло ли руководство регулятора проигнорировать этот адресованный персонально ему мощнейший месседж? Мог ли не материализоваться, хотя бы отчасти, этот запрос со стороны столь влиятельной фигуры, символа и форпоста новой российской элиты? Не удивительно, что на пресс-конференции Набиуллину спросили:

- В неформальном общении, особенно с бизнесменами, часто можно услышать скептические высказывания на предмет того, что на самом деле экономика еле держится, и что снижение ставки – это не более чем политический ход. Так это или нет? - Да, конечно, есть много голосов, экспертных мнений в пользу снижения ставки, - сверхдипломатично ответила Эльвира Сахипзадовна. - Они вполне понятны, но мы, кстати, не воспринимаем их как давление. И решения по ставке, как положено законом, принимаем самостоятельно и на основе собственного анализа текущей ситуации и рисков. Что тревожит бизнес Инфляционное давление снижается быстрее прогнозов. Прежде всего, за счет жестких денежно-кредитных условий и укрепления рубля – таков основной тезис, прозвучавший в пятницу, 25 июля, из уст главы ЦБ. Как сообщила также Набиуллина, рост спроса постепенно замедляется; инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на высоком уровне, а индексация тарифов ЖКХ мешает их «заякориванию»; напряженность на рынке труда спадает, поскольку сокращается дефицит кадров, а зарплаты растут всё медленнее; рубль укрепился во многом за счет эффектов жесткой денежно-кредитной политики, на курс влияют потоки не только по текущему, но и по финансовому счету платежного баланса; инвестиционная активность остается высокой, в том числе, благодаря государственной поддержке в приоритетных секторах.

Тут есть как минимум один спорный момент. Как показал опрос «Опоры России», на сегодняшний день инвестиционная активность малого бизнеса (она способствует, прежде всего, созданию новых рабочих мест) упала ниже 50%. При том, что показатель нормального уровня инвестиций составляет 70%. Независимые эксперты связывают это с высокими ставками, инфляцией и дороговизной труда, и предупреждают о рисках скорых массовых банкротств. По данным же близкого к властям ЦМАКП (Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования), инвестиционная активность во всех сферах экономики, включая ВПК, стагнирует третий месяц подряд. В этой связи вспоминаются недавние высказывания главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова: суд и уважение права собственности – вот то, что сейчас тревожит бизнес; по качеству институтов Россия занимает 126 место в мире (из 134). «Может быть, просто признаться, что мы не смогли за 25 лет создать в стране инвестиционный климат, и, если честно, не знаю когда удастся его создать», — заявил парламентарий на июньском Петербургском международном экономическом форуме, явно смутив остальных высокопоставленных участников. «Это слухи, которые ничем не обоснованы» Другое крайне неубедительное утверждение Набиуллиной, адресуемое широкой аудитории, касается состояния банковского сектора. По её словам, ЦБ не видит никакой необходимости в докапитализации крупных банков из-за потенциального навеса «плохих» долгов; сектор вполне устойчив: по итогам января-июня прибыль достигла 1,7 трлн рублей. Это «большие цифры», позволяющие кредитным организациям поддерживать достаточность капитала и наращивать его. А как же тогда быть с майским докладом ЦМАКП, авторы которого предупреждают о растущей вероятности системного банковского кризиса? По их оценке, макрофинансовые риски (такие как рост проблемных и безнадежных долгов у банков, «бегство» вкладчиков) медленно, но верно усиливаются, в основном из-за жесткой ДКП и нестабильности на глобальных рынках. В свою очередь, Bloomberg считает вероятность банковского коллапса в России достижимой уже к апрелю 2026 года, если экономическая ситуация не изменится. Как отмечает агентство, ухудшение платежеспособности клиентов – и физлиц, и компаний - приводят к неплатежам в триллионы рублей. По данным источников Bloomberg, как минимум три системно значимых банка (признанных таковыми ЦБ), обсудили потенциальную возможность рекапитализации, обращения за финансовой помощью к регулятору, в случае дальнейшей деградации качества кредитного портфеля.