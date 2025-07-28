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С Yuvam ваш дом и воспоминания в надежных и заботливых руках

13:03 591

Разработанный с инновационным и ориентированным на человека подходом, Yuvam — первый полностью цифровой добровольный продукт страхования жилья в Азербайджане, который уже доступен для использования.

Учитывая современный образ жизни и эмоциональную привязанность человека к своему дому, данный продукт позволяет пользователям передать заботу о своем жилище Yuvam полностью в онлайн-формате. Пользователь может всего за несколько минут пройти регистрацию на сайте и оформить страхование жилья.

Yuvam предлагает каждому подходящий вариант. Три разные пакета —Üzərlik, Gözmuncuğu, Nal — охватывают различные уровни риска и суммы покрытия ущерба, что делает их доступными для любого бюджета.

В отличие от традиционного страхования, пользователи могут оплачивать страховку через ежемесячную или годовую подписку. Также предусмотрена возможность автоматического продления после окончания подписки.

Одним из ключевых преимуществ Yuvam является возможность подать заявление о страховом случае онлайн и максимально удобно. Пользователь может обратиться через личный кабинет, где ему окажет всестороннюю поддержку профессиональная команда (https://yuvam.az/az).

Yuvam ставит перед собой цель сделать страхование естественной и комфортной частью повседневной жизни, демонстрируя, насколько просто и доступно защитить свой дом. Выход продукта на рынок способствует дальнейшей цифровизации местного страхового сектора и росту ориентированных на клиента решений.

Yuvam — инновационный бренд-продукт страховой компании PAŞA Sığorta. Являясь лидером по доле рынка в секторе страхования от несчастных случаев, компания PAŞA Sığorta работает с 2006 года. Входя в группу PAŞA Holding, компания обслуживает около 700 000 корпоративных и частных клиентов, предлагая 36 видов добровольного и обязательного страхования.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости PAŞA Sığorta на уровне BB с позитивным прогнозом. По объему капитала, страховых сборов, страховых выплат и другим показателям PAŞA Sığorta является одним из крупнейших и ведущих игроков на страховом рынке.

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