В России обрушился подъезд жилого дома

Другие подробности пока неизвестны.

«Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших», — говорится в сообщении спасателей.

Инцидент произошел на улице Ляхова, дом № 6. Что стало причиной обрушения, в МЧС не уточнили.

В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома, сообщили в МЧС России.

Дом, в котором произошло ЧП, 1962 года постройки. Дом кирпичный, трехподъездный, имеет пять этажей. В доме также находится ветеринарная клиника и спортклуб.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на МЧС пишет, что в 2020 году дом был признан аварийным.