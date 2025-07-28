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В России обрушился подъезд жилого дома

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13:13 1325

В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома, сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел на улице Ляхова, дом № 6. Что стало причиной обрушения, в МЧС не уточнили.

«Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших», — говорится в сообщении спасателей.

Другие подробности пока неизвестны.

Дом, в котором произошло ЧП, 1962 года постройки. Дом кирпичный, трехподъездный, имеет пять этажей. В доме также находится ветеринарная клиника и спортклуб.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на МЧС пишет, что в 2020 году дом был признан аварийным.

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