В России обрушился подъезд жилого дома

В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома, сообщили в МЧС России.
Инцидент произошел на улице Ляхова, дом № 6. Что стало причиной обрушения, в МЧС не уточнили.
«Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших», — говорится в сообщении спасателей.
Другие подробности пока неизвестны.
В Астрахани обрушился подъезд жилого дома pic.twitter.com/nhodAnjdN7— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 28, 2025
Дом, в котором произошло ЧП, 1962 года постройки. Дом кирпичный, трехподъездный, имеет пять этажей. В доме также находится ветеринарная клиника и спортклуб.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на МЧС пишет, что в 2020 году дом был признан аварийным.