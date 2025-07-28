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Президент Грузии выдвинул оппозиции условие

13:20 927

Президент Грузии Михаил Кавелашвили подтвердил свое предложение лидерам оппозиции, находящимся в заключении: он готов подписать их помилование в обмен на участие в муниципальных выборах, назначенных на 4 октября. Об этом пишут сегодня грузинские СМИ.

Кавелашвили подчеркнул, что осужденные оппозиционеры могут воспользоваться шансом выйти на свободу. «Это возможность, если они ей воспользуются. С моей стороны, конечно, это предложение остается в силе», – заявил Кавелашвили.

По его словам, в случае согласия у оппозиции появится шанс продемонстрировать избирателям свою состоятельность и доказать, что они являются достойной альтернативой правящей партии.

Кавелашвили также подчеркнул, что оппозиция должна предлагать альтернативную, но конструктивную позицию. Однако, по его мнению, в Грузии такой оппозиции нет — вместо этого оппозиция занимается исключительно «вредительством».

Ранее восемь оппозиционных лидеров были приговорены к тюремному заключению за отказ явиться на заседание парламентской следственной комиссии. В их числе Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зураб Джапаридзе, Георгий Вашадзе, Ника Мелия, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили и Гиви Таргамадзе. Помимо лишения свободы, им запрещено в течение двух лет занимать государственные должности и участвовать в выборах в органы местного самоуправления.

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