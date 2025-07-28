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Индусы мстят за убийства в Кашмире

13:22 1326

Индийская армия заявляет об убийстве трех человек после ожесточенной перестрелки в Кашмире. По данным индийских СМИ, ликвидированные, предположительно, участвовали в нападении на туристов в апреле.

По данным ВС Индии, в понедельник в лесном массиве Дачигам на окраине Сринагара были убиты по меньшей мере три боевика.

В пресс-службе индийской армии заявили, что после предварительного оцепления и поисковой операции в верховьях Харвана между боевиками и силами безопасности завязалась перестрелка.

«В ходе интенсивной перестрелки нейтрализованы три террориста. Операция продолжается», — говорится в заявлении 15-го армейского корпуса, базирующегося в Шринагаре.

22 апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. По данным полиции, погибли 26 человек, ранены 17.

Двое из погибших, по данным индийской прессы, были иностранцами, гражданами Непала и ОАЭ, двое - местными жителями, остальные же - туристами из других регионов Индии.

Пахалгам, где произошла стрельба, — популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан, и которая находится под контролем Индии. Население там преимущественно мусульманское.

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