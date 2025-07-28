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США и Европа договорились и оставили Россию за бортом
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США и Европа договорились и оставили Россию за бортом

Лавров: Россия впервые в истории осталась одна

13:32 2204

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», заявил, что Россия впервые в своей истории ведет войну в одиночку против всего Запада, без союзников.

«Дел у нас немало. Главное из этих дел — победить. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины», — подчеркнул министр.

Он отметил, что предстоящее десятилетие будет непростым из-за множества вызовов, включая действия НАТО. По словам Лаврова, позиция России остается неизменной: Москва требует отказа от вступления Украины в НАТО, прекращения расширения альянса и признания «реалий на земле».

Отдельно Лавров прокомментировал текущие отношения с Западом. Он отметил, что несмотря на обострение, в странах Запада сохраняются «разумные силы», с которыми Россия готова вести диалог. В качестве примера он привел коммуникацию с командой президента США Дональда Трампа. «Диалог, который мы ведем с администрацией Трампа, показывает, что разумные люди на Западе еще сохраняются. И у них достаточно серьезная поддержка, которая продемонстрирована развитием событий внутри Соединенных Штатов», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия всегда выступала за диалог, даже в самые напряженные периоды, в том числе во времена холодной войны. Однако, по его словам, в отличие от той эпохи, сегодня отсутствует взаимное уважение.

«В холодную войну диалог никогда не прерывался между Советским Союзом и Соединенными Штатами. И что еще очень важно — тогда было взаимное уважение. Сейчас его нет. Европа просто остервенела, другого слова не могу подобрать», — отметил министр.

По его словам, страны Европы вложили сотни миллиардов евро в поддержку Украины не из-за альтруизма, а ради ослабления России.

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