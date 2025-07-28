Полмиллиона евро Молдове на борьбу с влиянием России

Правительство Эстонии выделило Молдове 550 тысяч евро для укрепления кибербезопасности в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в конце сентября. Об этом информируют молдавские СМИ.

Согласно информации, средства направят на усиление защиты цифровой инфраструктуры и борьбу с дезинформацией в условиях парламентских выборов, намеченных на 28 сентября.