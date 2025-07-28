Полмиллиона евро Молдове на борьбу с влиянием России

Правительство Эстонии выделило Молдове 550 тысяч евро для укрепления кибербезопасности в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в конце сентября. Об этом информируют молдавские СМИ.
Согласно информации, средства направят на усиление защиты цифровой инфраструктуры и борьбу с дезинформацией в условиях парламентских выборов, намеченных на 28 сентября.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в своем выступлении отметил высокую вероятность попыток внешнего вмешательства в избирательный процесс.
«Все понимают, что Россия может попытаться повлиять на ситуацию, чтобы сбить Молдову с демократического курса», — подчеркнул премьер Эстонии.
Михал добавил, что Таллин поддерживает Кишинев в «сохранении европейского вектора развития».
В минувшую субботу в молдавской столице прошел митинг пророссийской оппозиции с участием Коммунистической партии, Партии социалистов, а также партий «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы». По данным российских СМИ и заявлению экс-президента Игоря Додона, в акции приняли участие более 10 тысяч человек. Демонстранты прошли по центральным улицам Кишинева с лозунгами: «Молдова имеет будущее», «За суверенную Молдову», «В единстве – наша сила».