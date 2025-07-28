USD 1.7000
EUR 1.9969
RUB 2.1375
Подписаться на уведомления
США и Европа договорились и оставили Россию за бортом
Новость дня
США и Европа договорились и оставили Россию за бортом

Полмиллиона евро Молдове на борьбу с влиянием России

13:33 481

Правительство Эстонии выделило Молдове 550 тысяч евро для укрепления кибербезопасности в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в конце сентября. Об этом информируют молдавские СМИ.

Согласно информации, средства направят на усиление защиты цифровой инфраструктуры и борьбу с дезинформацией в условиях парламентских выборов, намеченных на 28 сентября.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в своем выступлении отметил высокую вероятность попыток внешнего вмешательства в избирательный процесс.

«Все понимают, что Россия может попытаться повлиять на ситуацию, чтобы сбить Молдову с демократического курса», — подчеркнул премьер Эстонии.

Михал добавил, что Таллин поддерживает Кишинев в «сохранении европейского вектора развития».

В минувшую субботу в молдавской столице прошел митинг пророссийской оппозиции с участием Коммунистической партии, Партии социалистов, а также партий «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы». По данным российских СМИ и заявлению экс-президента Игоря Додона, в акции приняли участие более 10 тысяч человек. Демонстранты прошли по центральным улицам Кишинева с лозунгами: «Молдова имеет будущее», «За суверенную Молдову», «В единстве – наша сила».

Азербайджанский газ пошел в Украину
Азербайджанский газ пошел в Украину обновлено 13:20
13:20 4029
Хандала поломал могущество Израиля
Хандала поломал могущество Израиля слово публицисту; все еще актуально
02:07 8174
Казахи после интервью Хикмета Гаджиева заявляют…
Казахи после интервью Хикмета Гаджиева заявляют…
14:06 2019
Тяжелые столкновения: россияне прорываются к Купянску
Тяжелые столкновения: россияне прорываются к Купянску обновлено 14:01
14:01 3149
Зеленский и Ермак на пирамиде коррупции?
Зеленский и Ермак на пирамиде коррупции? главный вопрос
01:19 7539
Все хорошо, прекрасная Набиуллина!
Все хорошо, прекрасная Набиуллина! что там у соседей?
11:52 3820
Азербайджан и Китай усиливают сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Китай усиливают сотрудничество в сфере здравоохранения
12:57 769
Тегеран о мире между Азербайджаном и Арменией
Тегеран о мире между Азербайджаном и Арменией
12:53 1798
Брызги крови на камнях
Брызги крови на камнях война миров
27 июля 2025, 23:49 6997
Глобальный сбой в «Аэрофлоте»
Глобальный сбой в «Аэрофлоте» видео; обновлено 14:57
14:57 4560
Трамп борется с Европой за власть над Польшей
Трамп борется с Европой за власть над Польшей наша аналитика
02:46 4342

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанский газ пошел в Украину
Азербайджанский газ пошел в Украину обновлено 13:20
13:20 4029
Хандала поломал могущество Израиля
Хандала поломал могущество Израиля слово публицисту; все еще актуально
02:07 8174
Казахи после интервью Хикмета Гаджиева заявляют…
Казахи после интервью Хикмета Гаджиева заявляют…
14:06 2019
Тяжелые столкновения: россияне прорываются к Купянску
Тяжелые столкновения: россияне прорываются к Купянску обновлено 14:01
14:01 3149
Зеленский и Ермак на пирамиде коррупции?
Зеленский и Ермак на пирамиде коррупции? главный вопрос
01:19 7539
Все хорошо, прекрасная Набиуллина!
Все хорошо, прекрасная Набиуллина! что там у соседей?
11:52 3820
Азербайджан и Китай усиливают сотрудничество в сфере здравоохранения
Азербайджан и Китай усиливают сотрудничество в сфере здравоохранения
12:57 769
Тегеран о мире между Азербайджаном и Арменией
Тегеран о мире между Азербайджаном и Арменией
12:53 1798
Брызги крови на камнях
Брызги крови на камнях война миров
27 июля 2025, 23:49 6997
Глобальный сбой в «Аэрофлоте»
Глобальный сбой в «Аэрофлоте» видео; обновлено 14:57
14:57 4560
Трамп борется с Европой за власть над Польшей
Трамп борется с Европой за власть над Польшей наша аналитика
02:46 4342
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться