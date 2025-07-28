Жара продолжается

29 июля в Азербайджане ожидается 40 градусов тепла. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Апшеронском полуострове в основном без осадков. Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем 32-37° тепла.
В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный ливневый дождь, гроза, град, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем 35-40° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 22-27° тепла.