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14:06 2033

Власти Казахстана продолжают расследование крушения возле Актау подбитого в небе над Грозным азербайджанского самолета авиакомпании AZAL. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры Казахстана.

По данным ведомства, проводятся следственные действия для объективного расследования крушения. В прокуратуре отметили, что сведения досудебного расследования не подлежат разглашению. Подробности дела не будут раскрываться до его окончания.

Напомним, ранее помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил, что Баку ожидает от Москвы признания ответственности за сбитие самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку - Грозный.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190-100 IGW, принадлежащий ЗАО «Азербайджанские авиалинии», выполняя рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Республики Казахстан вблизи Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

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