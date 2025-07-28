Казахи после интервью Хикмета Гаджиева заявляют…

Власти Казахстана продолжают расследование крушения возле Актау подбитого в небе над Грозным азербайджанского самолета авиакомпании AZAL. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры Казахстана.

По данным ведомства, проводятся следственные действия для объективного расследования крушения. В прокуратуре отметили, что сведения досудебного расследования не подлежат разглашению. Подробности дела не будут раскрываться до его окончания.

Напомним, ранее помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил, что Баку ожидает от Москвы признания ответственности за сбитие самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку - Грозный.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190-100 IGW, принадлежащий ЗАО «Азербайджанские авиалинии», выполняя рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Республики Казахстан вблизи Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.