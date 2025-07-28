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Война прекратится в полночь

14:07 1253

Лидеры Таиланда и Камбоджи договорились о немедленном и безусловном прекращении огня для окончания столкновений на границе, заявил в понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после переговоров между двумя юго-восточноазиатскими странами, прошедших в Малайзии. Перемирие должно вступить в силу в полночь. 

Этому заявлению предшествовали ожесточенные пограничные столкновения, которые обострились на минувшей неделе. По сообщениям местных СМИ, Королевские ВВС Таиланда нанесли авиаудары по ряду военных объектов на камбоджийской стороне, в ответ на что Пномпень заявил о сбитом тайском истребителе F-16 с помощью зенитной ракеты. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.

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