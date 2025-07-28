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Звонок Хикмета Гаджиева. Азербайджан осуждает удары Израиля

Фархад Мамедов
14:12 1990

Накануне, 27 июля, иранское полугосударственное агентство Mehr распространило информацию о телефонном разговоре помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева с заместителем секретаря Совета национальной безопасности Ирана (имя не указывается — ред.). В сообщении говорится, что Гаджиев осудил удары Израиля по территории Ирана, в результате которых погибли высокопоставленные военные командиры, ученые-ядерщики и мирные жители.

Азербайджанская сторона не распространила официальную информацию о телефонном разговоре Гаджиева

Как сообщает иранское агентство, в ходе телефонного разговора стороны подчеркнули важность «повышения уровня двусторонних отношений» и ускорения реализации ранее достигнутых договоренностей между президентами двух соседних стран.

Стороны также договорились продолжить реализацию договоренностей относительно визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана в Баку с целью решения вопроса обучения иранских студентов в Азербайджане.

Отметим, что азербайджанская сторона не распространила официальную информацию о данном телефонном разговоре Гаджиева.

Даже если опираться исключительно на иранскую сторону, можно сделать вывод, что официальный Баку не заинтересован в очередном обострении отношений с Тегераном и, напротив, несмотря на необоснованные выпады со стороны некоторых иранских кругов на фоне военной операции Израиля, заинтересован в сохранении и развитии нормальных добрососедских отношений.

Как известно, во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном, а также после нее некоторые круги в Иране, особенно силы, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), без предоставления каких-либо убедительных доказательств заявляли, что Израиль в ходе этой войны якобы использовал территорию и воздушное пространство Азербайджана. Баку отверг эти обвинения, а также сдержанно отреагировал на провокационную риторику иранских представителей, направленную на обострение отношений.

Если Иран обеспокоен, то свою озабоченность он должен доносить именно до Армении

Начало обсуждений вокруг плана администрации США по открытию Зангезурского коридора также могло отвечать интересам третьих сторон, заинтересованных в обострении ирано-азербайджанских отношений. Иран рассматривает этот план как прямую угрозу своим интересам в регионе, в результате чего его позиция в данном вопросе автоматически совпадает с интересами России.

Однако азербайджанская сторона не выражает прямую поддержку данному плану и заявляет, что идея передачи Зангезурского коридора в аренду американской компании не является инициативой Баку. Другими словами, реализация этой идеи — дело самой Армении. Позицию Азербайджана по этому вопросу изначально озвучил президент Ильхам Алиев на Международном медиафоруме в Шуше, а затем Хикмет Гаджиев подробно рассказал об этом в интервью германским СМИ, опубликованному на прошлой неделе. «Если они (Армения) работают с американскими компаниями, то это их дело», — сказал Гаджиев.

Таким образом, если Иран обеспокоен планами по передаче коридора под управление американской компании, то свою озабоченность он должен доносить именно до Армении. Азербайджан же демонстрирует гибкую дипломатию и показывает, что заинтересован в развитии отношений со своим южным соседом.

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