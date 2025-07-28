Звонок Хикмета Гаджиева. Азербайджан осуждает удары Израиля

Накануне, 27 июля, иранское полугосударственное агентство Mehr распространило информацию о телефонном разговоре помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева с заместителем секретаря Совета национальной безопасности Ирана (имя не указывается — ред.). В сообщении говорится, что Гаджиев осудил удары Израиля по территории Ирана, в результате которых погибли высокопоставленные военные командиры, ученые-ядерщики и мирные жители.
Как сообщает иранское агентство, в ходе телефонного разговора стороны подчеркнули важность «повышения уровня двусторонних отношений» и ускорения реализации ранее достигнутых договоренностей между президентами двух соседних стран.
Стороны также договорились продолжить реализацию договоренностей относительно визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана в Баку с целью решения вопроса обучения иранских студентов в Азербайджане.
Отметим, что азербайджанская сторона не распространила официальную информацию о данном телефонном разговоре Гаджиева.
Даже если опираться исключительно на иранскую сторону, можно сделать вывод, что официальный Баку не заинтересован в очередном обострении отношений с Тегераном и, напротив, несмотря на необоснованные выпады со стороны некоторых иранских кругов на фоне военной операции Израиля, заинтересован в сохранении и развитии нормальных добрососедских отношений.
Как известно, во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном, а также после нее некоторые круги в Иране, особенно силы, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), без предоставления каких-либо убедительных доказательств заявляли, что Израиль в ходе этой войны якобы использовал территорию и воздушное пространство Азербайджана. Баку отверг эти обвинения, а также сдержанно отреагировал на провокационную риторику иранских представителей, направленную на обострение отношений.
Начало обсуждений вокруг плана администрации США по открытию Зангезурского коридора также могло отвечать интересам третьих сторон, заинтересованных в обострении ирано-азербайджанских отношений. Иран рассматривает этот план как прямую угрозу своим интересам в регионе, в результате чего его позиция в данном вопросе автоматически совпадает с интересами России.
Однако азербайджанская сторона не выражает прямую поддержку данному плану и заявляет, что идея передачи Зангезурского коридора в аренду американской компании не является инициативой Баку. Другими словами, реализация этой идеи — дело самой Армении. Позицию Азербайджана по этому вопросу изначально озвучил президент Ильхам Алиев на Международном медиафоруме в Шуше, а затем Хикмет Гаджиев подробно рассказал об этом в интервью германским СМИ, опубликованному на прошлой неделе. «Если они (Армения) работают с американскими компаниями, то это их дело», — сказал Гаджиев.
Таким образом, если Иран обеспокоен планами по передаче коридора под управление американской компании, то свою озабоченность он должен доносить именно до Армении. Азербайджан же демонстрирует гибкую дипломатию и показывает, что заинтересован в развитии отношений со своим южным соседом.