Звонок Хикмета Гаджиева. Азербайджан осуждает удары Израиля

Накануне, 27 июля, иранское полугосударственное агентство Mehr распространило информацию о телефонном разговоре помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева с заместителем секретаря Совета национальной безопасности Ирана (имя не указывается — ред.). В сообщении говорится, что Гаджиев осудил удары Израиля по территории Ирана, в результате которых погибли высокопоставленные военные командиры, ученые-ядерщики и мирные жители.

Как сообщает иранское агентство, в ходе телефонного разговора стороны подчеркнули важность «повышения уровня двусторонних отношений» и ускорения реализации ранее достигнутых договоренностей между президентами двух соседних стран. Стороны также договорились продолжить реализацию договоренностей относительно визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана в Баку с целью решения вопроса обучения иранских студентов в Азербайджане. Отметим, что азербайджанская сторона не распространила официальную информацию о данном телефонном разговоре Гаджиева. Даже если опираться исключительно на иранскую сторону, можно сделать вывод, что официальный Баку не заинтересован в очередном обострении отношений с Тегераном и, напротив, несмотря на необоснованные выпады со стороны некоторых иранских кругов на фоне военной операции Израиля, заинтересован в сохранении и развитии нормальных добрососедских отношений. Как известно, во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном, а также после нее некоторые круги в Иране, особенно силы, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), без предоставления каких-либо убедительных доказательств заявляли, что Израиль в ходе этой войны якобы использовал территорию и воздушное пространство Азербайджана. Баку отверг эти обвинения, а также сдержанно отреагировал на провокационную риторику иранских представителей, направленную на обострение отношений.