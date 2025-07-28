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США и Европа договорились и оставили Россию за бортом
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США и Европа договорились и оставили Россию за бортом

Путин не планирует разговора с Эрдоганом

14:15 767

В графике президента России Владимира Путина нет разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Коммерсанта».

По его словам, со стороны турецкого лидера была заявлена идея организовать в Турции встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но, как уверяет Песков, практических наработок в этом вопросе пока нет.

«Пока в графике нет разговора с президентом Эрдоганом, но с нашими турецкими друзьями у нас есть возможность согласовывать разговоры на высшем уровне буквально за считанные часы, — сказал представитель Кремля. — Поэтому, как только до этого дойдет, разговор может оперативно состояться».

Представитель Кремля  подчеркнул, что Россия признательна Анкаре и руководству Турции за «усилия в поиске путей урегулирования в Украине» и создание условий для переговоров.

25 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона работает над организацией встреч с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он сказал, что будет добиваться встречи лидеров США и России в Стамбуле.

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