Токаев летит в Турцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на этой неделе планирует совершить визит в Турцию, в ходе которого примет участие в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

В Анкаре президенты Казахстана и Турции обсудят укрепление стратегического партнерства между двумя государствами, а также примут участие в пятом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

На повестке дня — торгово-экономическое взаимодействие, инвестиции, развитие Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), модернизация оборонной промышленности, продвижение медиаинициатив и культурных проектов.

СМИ напоминают, что на предыдущем заседании, которое прошло три года назад, Астана и Анкара согласовали ряд инициатив в сферах энергетики, транспорта, инвестиций, внешней политики и военно-промышленного сотрудничества.