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Китай недоволен Украиной: Исправьте «свои ошибки»

14:45 478

Китай выступает против односторонних санкций, не получивших одобрения Совбеза ООН, и призывает Киев исправить «ошибочную политику», заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге.

«Китай призывает Украину немедленно исправить свои ошибки и устранить негативные последствия. Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний», — заявил Го Цзякунь, которого цитируют китайские СМИ.

Так в китайском МИД отреагировали на решение Украины ввести ограничения против ряда китайских компаний. Указы о введении новых ограничений президент Владимир Зеленский подписал накануне. Таким образом, Киев синхронизировал ограничения из 18-го пакета санкций Евросоюза против восьми физических и 45 юридических лиц, в том числе компаний из России, Китая, Ирана и ОАЭ.

По словам дипломата, Китай «продолжит решительно защищать законные права и интересы своих компаний».

18-й пакет санкций ЕС в отношении России вступил в силу 19 июля. Ограничения затронули 18 физлиц и 41 юрлицо. В частности, в список включены китайские банки Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank и еще семь компаний из Китая, ведущих торговлю с Россией. Власти Китая назвали ограничения «беспочвенными» и пообещали ответить на них. 

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