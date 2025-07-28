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«Грузинская мечта» впереди всех партий

Данные опроса
14:55 210

Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила бы 56,2% голосов в случае проведения парламентских выборов на этой неделе. Об этом свидетельствуют данные опроса Международного центра изучения общественного мнения GORBI, проведенного по заказу телекомпании «Имеди».

Согласно результатам исследования, если бы выборы в парламент состоялись сейчас, за «Грузинскую мечту» проголосовали бы 56,2% избирателей. Кроме того, 63% опрошенных считают, что предстоящие муниципальные выборы будут справедливыми и демократичными.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал итоги опроса на своей странице в социальной сети: «Это ответ грузинского народа тем, кто предпочитает служению своей стране подчинение чужим, национальным интересам – размахивание чужими флагами, любви – ненависть и насилие».

По словам главы парламента, народ Грузии действует исходя из национальных интересов и не желает быть «марионеткой в истерии безумного мира».

По итогам того же опроса, наибольшее доверие среди государственных институтов вызывает армия — ее поддерживают 91% респондентов. Полиции доверяют 70% участников опроса, местным органам самоуправления — 68%, правительству — 65%, президенту — 60%, а судебной системе — 55%.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления Грузии состоятся в октябре 2025 года. Они станут самыми масштабными в истории страны: жители всех городов и районов будут избирать местное руководство.

Проходной барьер на пропорциональных выборах в районные совещательные органы — сакребуло — составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо набрать большинство голосов. В отличие от парламентских, выборы в органы местной власти проводятся отдельно в каждом районе, что затрудняет участие для мелких партий — им часто не хватает ресурсов для победы на локальном уровне. По последним данным, участие в выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 4 октября, подтвердили лишь две партии.

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