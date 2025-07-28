Согласно этому письму, Еврокомиссия фактически признает: с Пашиняном работать больше невозможно. Внутри ЕС уже якобы ведется поиск альтернатив — среди умеренной оппозиции, ориентированной на Запад. И хотя прямых заявлений нет, европейские чиновники явно сигнализируют: нынешний армянский премьер стал токсичным партнером.

В Брюсселе больше не скрывают: терпение Евросоюза по отношению к премьер-министру Армении Николу Пашиняну на исходе. На днях на сайте Еврокомиссии появилось письмо с резкой критикой в адрес армянского премьера. Однако спустя короткое время документ был оперативно удален, но его содержание успело распространиться по дипломатическим каналам.

Почему Пашинян разочаровал Европу

Премьер-министр Армении долгое время воспринимался в Евросоюзе как проводник проевропейских реформ. Однако цепь провалов и системных ошибок перечеркнула его репутацию. Ключевые претензии: карабахский кризис – после того как армянское население Карабаха переехало в Армению, Пашинян пообещал им поддержку, однако эти обещания были только на бумаге. Люди остались без соцгарантий и без будущего, что вызвало масштабные протесты.

Война с бизнесом и церковью: вместо укрепления доверия внутри страны Пашинян вступил в открытую конфронтацию с влиятельными бизнес-кругами и духовенством. Аресты предпринимателей и обвинения в адрес Армянской апостольской церкви стали последней каплей для многих.

Торможение мирного процесса: несмотря на похвалы за драфт мирного соглашения с Азербайджаном, реального прогресса не последовало. В Еврокомиссии все чаще звучат мнения, что Армения намеренно затягивает переговоры, вводя ЕС в заблуждение.

Добавим к этому еще один тревожный сигнал: €270 миллионов, выделенных ЕС на развитие инфраструктуры и реформы, «не дали желаемого результата». Неофициально в Брюсселе говорят прямо: средства были неэффективно использованы, а по факту попросту исчезли в бюрократических провалах и коррупционных схемах.

Кто может прийти на смену Пашиняну?

В кулуарах Еврокомиссии все чаще звучит имя Тиграна Хзмаляна — лидера малоизвестной, но последовательно проевропейской партии. Хотя в парламенте у нее нет мандатов, связи с европейскими фондами, дипломатами и армянскими депутатами делают Хзмаляна удобной кандидатурой.