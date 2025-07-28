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Госдолг Украины резко вырос

15:31 980

Государственный долг Украины в июне вырос почти на 4 миллиарда долларов, сообщили в Министерстве финансов.

По данным ведомства, по состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,697 трлн грн, или 184,84 млрд долларов.

«В течение июня 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 181,73 млрд грн, а в долларовом — на 3,88 млрд долл», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, за месяц объем долговых обязательств Украины значительно вырос как в национальной валюте, так и в иностранной.

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