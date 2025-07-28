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Молдова ограничила въезд иностранцам: в чем причина?

15:37 1061

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы ограничила въезд в страну для ряда иностранных граждан, продвигающих радикальные идеи и ставящих под угрозу территориальную целостность республики, сообщают молдавские СМИ.

По данным СИБ, решение о запрете на въезд принято на фоне возросших рисков участия иностранцев в избирательных процессах и мероприятиях, организуемых структурами с «непрозрачным характером, сомнительным финансированием и связями с преступной группировкой «Шор». В ведомстве отметили, что подобные лица могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности. Некоторые участники и организаторы таких мероприятий, по информации СИБ, продвигают радикальные идеи, подрывают территориальную целостность и демократическое устройство страны.

В Службе также рассказали, что один из приглашенных открыто поддерживает войну РФ против Украины, распространяет пропагандистские нарративы, в том числе касающиеся ситуации в Приднестровье (сепаратистский регион Молдовы), под предлогом защиты «угнетаемых российских граждан».

На фоне напряженной региональной обстановки СИБ фиксирует рост гибридных угроз со стороны России. Ведомство подчеркивает, что подобная деятельность часто маскируется под культурные или гражданские инициативы и направлена на дестабилизацию внутренней ситуации в стране.

Напомним, партия «Шор» была признана неконституционной и распущена в 2023 году. Ее лидером являлся бизнесмен Илан Шор, который в настоящее время скрывается от молдавских правоохранительных органов в России. Партия фигурировала в ряде крупных скандалов, включая хищение миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. На данный момент Шор создал в России политический блок «Победа», в который вошли подконтрольные ему молдавские партии. Их съезды проводятся в Москве.

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