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Сделка США и ЕС нанесет сокрушительный удар по мировой экономике

15:48 1528

После вступления в силу новой торговой сделки между США и ЕС средняя ставка американской таможенной пошлины на импортные товары вырастет до 16%. Это нанесет ущерб мировой экономике на $2 трлн к концу 2027 года, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты. В материале агентства отмечается, что в долгосрочной перспективе часть этих потерь будет компенсирована за счет перестройки производства и цепочек поставок.

По оценке Bloomberg, сейчас пошлины в США находятся на самом высоком уровне с 1930-х годов (когда они достигали 20%), они в 6 раз выше по сравнению с моментом вступления в должность Дональда Трампа — 13,5% против 2,5%. После реализации соглашения с ЕС, о котором было объявлено в воскресенье, этот показатель вырастет до 16%.

В рамках сделки США введут пошлины в 15% на бо́льшую часть импорта из Европы, включая автомобили. В свою очередь, ЕС откроет свои рынки для американского экспорта, установив нулевые тарифы, а также закупит у США энергоресурсы на сумму $750 млрд и инвестирует дополнительно $600 млрд в американскую экономику. В какие сроки должны быть выполнены эти условия, не уточняется. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ставку в 15% лучшим из возможных вариантов сделки.

23 июля Трамп объявил о торговом соглашении с Японией, по которому американские производители «впервые» получат полный доступ к японскому рынку. При этом Токио инвестирует $550 млрд в США. На японские товары будет установлена «взаимная» пошлина в 15% вместо 25%.

Как пишет Bloomberg, растущие из-за тарифов издержки европейских и японских производителей сказываются на их прибыли и даже на росте ВВП. При этом рост экономики замедляется и в самих США, и в Китае. Как отмечает агентство, во втором квартале 2025 года экономика Китая выросла на 5,2%, но последствия тарифов еще не показали себя в полной мере. Только пять из 33 промышленных секторов, на которые приходится 2,4% ВВП Китая, могут выдержать действующие пошлины и остаться прибыльными, показывает анализ Bloomberg.

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