Азербайджанского блогера заочно осудили на 7 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу блогера Имамеддина Алиманова, проживающего за границей и обвиняемого в открытых призывах против государства.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Гусейна Гусейнли был зачитан заочный приговор. Согласно решению суда, Имамеддин Алиманов приговорен к 7 годам лишения свободы.