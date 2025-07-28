Азербайджанского блогера заочно осудили на 7 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу блогера Имамеддина Алиманова, проживающего за границей и обвиняемого в открытых призывах против государства.
Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Гусейна Гусейнли был зачитан заочный приговор. Согласно решению суда, Имамеддин Алиманов приговорен к 7 годам лишения свободы.
Отметим, что Алиманов обвиняется по статье 12.1, 281.2 Уголовного кодекса (открытые призывы, направленные против государства, совершенные повторно).
Имамеддин Алиманов скрывался от следствия за пределами Азербайджанской Республики, поэтому решением Бинагадинского районного суда от 27 мая 2021 года он был объявлен в розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.