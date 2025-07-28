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США и Европа договорились и оставили Россию за бортом
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США и Европа договорились и оставили Россию за бортом

Трамп дал Путину 12 дней

видео; обновлено 17:16
17:16 3871

Президент США Дональд Трамп заявил, что уменьшит до 10-12 дней установленный им срок для России на достижение договоренностей с Украиной.

«Я думаю, это будет 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», — ответил Дональд Трамп на вопрос журналистки о том, на какой срок он намерен сократить 50 дней, которые он дал Владимиру Путину на урегулирование войны с Украиной.

Трамп добавил, что он был очень щедр по отношению к Путину, предоставив российскому президенту 50 дней.

Он также отметил, что не видит прогресса в урегулировании российско-украинской войны.

* * * 16:02

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в российском лидере Владимире Путине и уменьшает срок ультиматума. Об этом он сказал во время выступления перед журналистами 28 июля, трансляцию вел Fox News.

«Я разочарован в президенте Путине. Я сокращу этот 50-дневный срок, который я ему дал, на меньшее число, потому что, думаю, я уже знаю, что произойдет», — сказал Трамп.

Он напомнил, что вел переговоры с Путиным несколько раз, но затем российский президент «начинает запускать ракеты по какому-то городу, например, по Киеву», и убивает много людей.

14 июля Трамп заявил, что «недоволен» Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении Москвы и ее торговых партнеров — в случае отсутствия прогресса в диалоге с Украиной в течение 50 дней. Тогда же президент США пообещал поставить Киеву новое оружие, за которое, по его словам, заплатят страны — члены ЕС. Кремль назвал заявления Трампа весьма серьезными, отметив, что их нужно проанализировать. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Украина воспринимает решения США «как сигнал к продолжению войны».

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