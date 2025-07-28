Трамп дал Путину 12 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что уменьшит до 10-12 дней установленный им срок для России на достижение договоренностей с Украиной.

«Я думаю, это будет 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», — ответил Дональд Трамп на вопрос журналистки о том, на какой срок он намерен сократить 50 дней, которые он дал Владимиру Путину на урегулирование войны с Украиной.

Трамп добавил, что он был очень щедр по отношению к Путину, предоставив российскому президенту 50 дней.

Он также отметил, что не видит прогресса в урегулировании российско-украинской войны.