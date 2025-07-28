USD 1.7000
EUR 1.9969
RUB 2.1375
Подписаться на уведомления
США и Европа договорились и оставили Россию за бортом
Новость дня
США и Европа договорились и оставили Россию за бортом

Украина усиливает ПВО немецкими IRIS-T SLM

16:20 727

Украина заказала у Германии 18 систем ПВО IRIS-T SLM, из которых семь уже поступили в страну, сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью изданию «Европейская правда».

«Всего заказали 18 систем IRIS-T SLM — был заказ на 12, плюс 4, плюс 2. Сейчас мы получили 7 из них», — отметил дипломат.

Он уточнил, что каждая система, которая сейчас производится для Украины в Германии, включает в себя три пусковые установки SLM средней дальности и две пусковые установки SLS короткой дальности.

«Это — единый комплекс», — подчеркнул посол.

Отвечая на вопрос о системах ПВО Patriot и количестве техники, которую Украина рассчитывает получить с помощью немецкой поддержки, Макеев отметил, что эти цифры пока меняются.

«Мы сначала обратились к немцам с просьбой купить для нас в Соединенных Штатах две системы. После встречи в Рамштайне публично прозвучало, что партнеры пытаются найти пять систем. Впрочем, на самом деле нам нужно 10 и более», — рассказал он.

Дипломат пояснил, что пять или десять систем — это общий пул европейских стран, которые взялись помочь Украине.

«Думаю, станет известно, кто сколько профинансировал. И прежде всего речь идет о заказе, то есть производстве. Впрочем, возможно, кто-то согласится отдать имеющуюся систему раньше, чтобы потом получить с производства новую», — подытожил посол.

Отметим, что с начала правления немецкого правительства во главе с Фридрихом Мерцем Германия перестала публиковать информацию о новых поставках оружия Украине. Официальный Киев также не раскрывает данные о полученной немецкой помощи.

Трамп предупреждает Иран
Трамп предупреждает Иран
17:40 257
Еврокомиссия ищет замену Пашиняну: кто может занять его место?
Еврокомиссия ищет замену Пашиняну: кто может занять его место?
15:30 3313
Заявление Трампа напугало российский рынок
Заявление Трампа напугало российский рынок
16:12 2625
Иран готовится к референдуму: от теократии к демократии
Иран готовится к референдуму: от теократии к демократии главная тема; все еще актуально
10:51 3764
Азербайджанского блогера заочно осудили на 7 лет
Азербайджанского блогера заочно осудили на 7 лет
15:57 2177
Звонок Хикмета Гаджиева. Азербайджан осуждает удары Израиля
Звонок Хикмета Гаджиева. Азербайджан осуждает удары Израиля
14:12 5094
Трамп борется с Европой за власть над Польшей
Трамп борется с Европой за власть над Польшей наша аналитика; все еще актуально
02:46 4639
Азербайджанский газ пошел в Украину
Азербайджанский газ пошел в Украину обновлено 13:20
13:20 5311
Хандала поломал могущество Израиля
Хандала поломал могущество Израиля слово публицисту; все еще актуально
02:07 8729
Казахи после интервью Хикмета Гаджиева заявляют…
Казахи после интервью Хикмета Гаджиева заявляют…
14:06 4884
Тяжелые столкновения: россияне прорываются к Купянску
Тяжелые столкновения: россияне прорываются к Купянску обновлено 14:01
14:01 4365

ЭТО ВАЖНО

Трамп предупреждает Иран
Трамп предупреждает Иран
17:40 257
Еврокомиссия ищет замену Пашиняну: кто может занять его место?
Еврокомиссия ищет замену Пашиняну: кто может занять его место?
15:30 3313
Заявление Трампа напугало российский рынок
Заявление Трампа напугало российский рынок
16:12 2625
Иран готовится к референдуму: от теократии к демократии
Иран готовится к референдуму: от теократии к демократии главная тема; все еще актуально
10:51 3764
Азербайджанского блогера заочно осудили на 7 лет
Азербайджанского блогера заочно осудили на 7 лет
15:57 2177
Звонок Хикмета Гаджиева. Азербайджан осуждает удары Израиля
Звонок Хикмета Гаджиева. Азербайджан осуждает удары Израиля
14:12 5094
Трамп борется с Европой за власть над Польшей
Трамп борется с Европой за власть над Польшей наша аналитика; все еще актуально
02:46 4639
Азербайджанский газ пошел в Украину
Азербайджанский газ пошел в Украину обновлено 13:20
13:20 5311
Хандала поломал могущество Израиля
Хандала поломал могущество Израиля слово публицисту; все еще актуально
02:07 8729
Казахи после интервью Хикмета Гаджиева заявляют…
Казахи после интервью Хикмета Гаджиева заявляют…
14:06 4884
Тяжелые столкновения: россияне прорываются к Купянску
Тяжелые столкновения: россияне прорываются к Купянску обновлено 14:01
14:01 4365
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться