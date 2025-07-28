Украина усиливает ПВО немецкими IRIS-T SLM

Украина заказала у Германии 18 систем ПВО IRIS-T SLM, из которых семь уже поступили в страну, сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью изданию «Европейская правда».

«Всего заказали 18 систем IRIS-T SLM — был заказ на 12, плюс 4, плюс 2. Сейчас мы получили 7 из них», — отметил дипломат.

Он уточнил, что каждая система, которая сейчас производится для Украины в Германии, включает в себя три пусковые установки SLM средней дальности и две пусковые установки SLS короткой дальности.

«Это — единый комплекс», — подчеркнул посол.

Отвечая на вопрос о системах ПВО Patriot и количестве техники, которую Украина рассчитывает получить с помощью немецкой поддержки, Макеев отметил, что эти цифры пока меняются.

«Мы сначала обратились к немцам с просьбой купить для нас в Соединенных Штатах две системы. После встречи в Рамштайне публично прозвучало, что партнеры пытаются найти пять систем. Впрочем, на самом деле нам нужно 10 и более», — рассказал он.

Дипломат пояснил, что пять или десять систем — это общий пул европейских стран, которые взялись помочь Украине.

«Думаю, станет известно, кто сколько профинансировал. И прежде всего речь идет о заказе, то есть производстве. Впрочем, возможно, кто-то согласится отдать имеющуюся систему раньше, чтобы потом получить с производства новую», — подытожил посол.

Отметим, что с начала правления немецкого правительства во главе с Фридрихом Мерцем Германия перестала публиковать информацию о новых поставках оружия Украине. Официальный Киев также не раскрывает данные о полученной немецкой помощи.