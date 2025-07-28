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Война Израиля с Ираном истощила ПВО США

16:24 669

Во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне текущего года США израсходовали около четверти своих запасов ракет-перехватчиков THAAD.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

По информации канала, было выпущено более 100, а возможно, и до 150 ракет — это значительно превышает темпы их производства. США располагают семью системами THAAD, две из которых были развернуты в Израиле.

Такой уровень интенсивности показал уязвимость американской системы противоракетной обороны и привел к истощению критически важного ресурса в условиях, когда общественная поддержка Израиля в США достигла исторического минимума.

По данным Пентагона, в прошлом году было произведено лишь 11 новых ракет THAAD. В 2026 году ожидается выпуск еще 12, а в следующем — закупка 37 единиц, частично за счет последнего оборонного бюджета президента Дональда Трампа.

«Бюджет включает 1,3 миллиарда долларов на улучшение цепочек поставок и 2,5 миллиарда — на расширение производства ракет и боеприпасов», — сообщил представитель Минобороны США.

Тем не менее эксперты подчеркивают острую нехватку систем ПВО, перехватчиков и производственных мощностей. Бывшая помощница главы Пентагона Мара Карлин отметила: «Противовоздушная оборона сегодня критична на всех фронтах. А у нас не хватает ни систем, ни перехватчиков, ни мощностей для их выпуска».

CNN подтверждает, что было выпущено не менее 80 ракет, опираясь на видеоматериалы. Как заявил аналитик Гамбургского университета Тимур Кадышев: «Эта кампания стала первым масштабным применением THAAD. Израилю удалось отразить атаки иранских ракет, но ценой опустевших складов перехватчиков».

В июне 2025 года Израиль нанес серию авиаударов по ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран выпустил сотни баллистических ракет и беспилотников по израильским городам. Конфликт длился 12 дней и завершился прекращением огня. По данным СМИ, погибло более 600 человек в Иране и около 30 — в Израиле.

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