Судьба России в руках Трампа: сенаторы ждут зеленый свет

Отмечается, что этот факт свидетельствует о сильном контроле Трампа над республиканцами в Сенате. В связи с этим вероятность того, что сенаторы примут меры против России без одобрения президента, крайне низка.

Пятнадцать сенаторов из Демократической и Республиканской партий США отказались поддержать законопроект о новых санкциях против России. Многие из них заявили, что ждут зеленый свет от президента Дональда Трампа, сообщает издание Semafor.

«Когда президент Трамп захочет, чтобы я подписал его, я подпишу. Я хочу дать президенту необходимую гибкость, чтобы он мог делать то, что должен», — заявил журналистам сенатор Джим Бэнкс из Индианы.

Издание уточняет, что законопроект не поддержали 11 республиканцев и четыре демократа. Среди них — бывший посол администрации Трампа Билл Хагерти, известный неинтервенционист Рэнд Пол и ведущий голос демократов в области внешней политики Крис Мерфи.

«Я следую за президентом Трампом в том, что он хочет сделать», — объяснил свое решение сенатор Рон Джонсон, республиканец из Висконсина.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун заявил журналистам, что сенаторы поддержат законопроект о санкциях против России, как только Белый дом сделает то же самое. Он подчеркнул, что республиканцы придерживаются мнения президента и его администрации по данному вопросу.

В то же время некоторые республиканцы хотят ввести более жесткие меры против российского президента Владимира Путина. Однако, по данным издания, Трамп не позволит им действовать без своего согласия. Кроме того, Белый дом работает над смягчением формулировок законопроекта, который в текущем виде предусматривает введение 500-процентных пошлин для стран, импортирующих российские энергоресурсы. Целью такого шага является давление на Путина с целью посадить его за стол переговоров о прекращении огня в Украине.

Отмечается, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предлагают ввести исключения для стран, оказывающих помощь Украине, а также рассматривают возможность гибких условий, позволяющих Трампу оперативно регулировать размеры пошлин.

Журналисты напомнили, что Грэм ранее утверждал о поддержке законопроекта со стороны президента, однако недавно Трамп предложил действовать в одностороннем порядке.

«Президент Трамп предложил нечто иное, чем было в законопроекте, поэтому я предпочитаю дать ему свободу действий, чтобы он сам решил, что нужно делать. Я поддерживаю идею «подкосить» Путина, но при этом не хочу мешать президенту принимать решения», — заявил сенатор Берни Морено из Огайо.

В издании подчеркнули, что без единодушной поддержки Сенат не может эффективно продвигать законопроект, чтобы не тратить драгоценное время. Кроме того, дедлайн Трампа в 50 дней для России затягивает рассмотрение документа до сентября, когда вопрос может быть отложен из-за приближающегося срока финансирования правительства.

Отмечается также, что демократы в целом более активно поддерживают Украину и выступают против России, однако четыре сенатора из их числа все же воздержались от поддержки данного законопроекта. Демократы, которые не одобрили санкции, объяснили это нежеланием считать законопроект заменой более значительной военной помощи Украине.