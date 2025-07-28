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В Иране заявили, что Израиль готовил покушения на высокопоставленных чиновников

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16:32 469

Во время 12-дневной войны с Израилем разведка Ирана предотвратила покушения на 23 высокопоставленных чиновника. Об этом говорится в заявлении Министерства разведки исламской республики по итогам ирано-израильского конфликта.

«Удалось выявить и нейтрализовать террористические планы режима (имеется в виду Израиль), направленные на убийство 23 высокопоставленных чиновников страны во время 12-дневной войны, а также 13 аналогичных заговоров в месяцы, предшествовавшие войне, выявление которых с Божьей милостью привело к предотвращению убийства 35 высокопоставленных гражданских и военных чиновников», - цитирует ТАСС документ.

Утверждается, что сотрудники иранских спецслужб также предотвратили проникновение не менее 450 иностранных боевиков во время эскалации конфликта с Израилем в июне.

«Удалось выявить местонахождение 300 иностранных террористов, размещенных недалеко от юго-восточной границы страны, которые готовились к проникновению на территорию Ирана, а также предотвратить их дальнейшее передвижение», - пишет ведомство. Отмечается, что также была обнаружена группировка на территории Сирии, которая насчитывала около 150 боевиков, якобы готовящихся к вторжению на территорию Ирана.

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