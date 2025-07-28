Пашинян передумал

Министр юстиции Армении Србуи Галян опровергла информацию о том, что премьер-министр Никол Пашинян якобы намерен совершить «нападение» на резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине.

«Я однозначно исключаю нападение. Это нонсенс в демократической стране. Речь идет скорее о проблеме работы с людьми, которые демонстрируют ложное благочестие», — заявила министр.

Србуи Галян также призвала не доверять слухам и не исключила, что католикос Гарегин II может принять решение об уходе добровольно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Никол Пашинян планирует проведение массовой акции перед резиденцией католикоса в Эчмиадзине. Однако министр юстиции подчеркнула, что данные сообщения не отражают реальную ситуацию.