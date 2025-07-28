Директора школы в Баку наказали после жалоб

В средней школе №201 Управлением образования Баку был проведен мониторинг. Поводом для проверки стали распространенные в соцсетях сообщения с жалобами на действия руководства школы.

Во время мониторинга Управление образования проверило организацию учебного процесса в школе, качество педагогической и методической работы, а также другие аспекты деятельности учебного заведения.

В результате были выявлены нарушения. Директор школы Афаг Алиева получила выговор за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Управление подчеркнуло, что в случае повторения подобных ситуаций могут последовать более жесткие меры дисциплинарного воздействия.

Отметим, что ранее в соцсетях распространились жалобы на директора школы №201 Афаг Алиеву. По словам авторов сообщений, директор якобы несправедливо распределяла учебную нагрузку между учителями.