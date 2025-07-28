Париж запросил новый ордер на арест Асада

Прокуратура Парижа потребовала выдачи нового международного ордера на арест бывшего президента Сирии Башара Асада после того, как кассационный суд Франции аннулировал предыдущий ордер. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление прокуратуры.

В запросе прокуратуры говорится о необходимости «выдачи ордера на арест и его международного распространения по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности и военных преступлениях».

Ранее, 26 июля, кассационный суд Франции отменил действовавший ордер на арест Асада.

Первый международный ордер на арест Асада Франция выдала в ноябре 2023 года. Политика тогда обвиняли в причастности к химической атаке в 2013 году. Второй ордер был выдан в январе 2025 года. Асаду вменили участие в военных преступлениях, а именно ответственность за бомбардировки в Дераа в 2017 году.