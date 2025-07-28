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Париж запросил новый ордер на арест Асада

16:56 472

Прокуратура Парижа потребовала выдачи нового международного ордера на арест бывшего президента Сирии Башара Асада после того, как кассационный суд Франции аннулировал предыдущий ордер. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление прокуратуры.

В запросе прокуратуры говорится о необходимости «выдачи ордера на арест и его международного распространения по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности и военных преступлениях».

Ранее, 26 июля, кассационный суд Франции отменил действовавший ордер на арест Асада.

Первый международный ордер на арест Асада Франция выдала в ноябре 2023 года. Политика тогда обвиняли в причастности к химической атаке в 2013 году. Второй ордер был выдан в январе 2025 года. Асаду вменили участие в военных преступлениях, а именно ответственность за бомбардировки в Дераа в 2017 году.

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