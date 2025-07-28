Дурова снова допрашивают

Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

По информации издания, Дуров прибыл в здание парижского суда в 10:00 по местному времени (12:00 по бакинскому времени).

Предприниматель отказался комментировать ситуацию.

Напомним, 4 августа 2024 года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений, среди которых соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.