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Дурова снова допрашивают

17:03 550

В понедельник, 28 июля, суд Парижа повторно допросил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

По информации издания, Дуров прибыл в здание парижского суда в 10:00 по местному времени (12:00 по бакинскому времени).

Предприниматель отказался комментировать ситуацию.

Напомним, 4 августа 2024 года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений, среди которых соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.

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