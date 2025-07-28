Дурова снова допрашивают

В понедельник, 28 июля, суд Парижа повторно допросил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.
По информации издания, Дуров прибыл в здание парижского суда в 10:00 по местному времени (12:00 по бакинскому времени).
Предприниматель отказался комментировать ситуацию.
Напомним, 4 августа 2024 года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений, среди которых соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.