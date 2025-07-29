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Мировой успех азербайджанского вина

11:00 1005

Успех азербайджанского виноделия: Chabiant получил высокую оценку на винном конкурсе DECANTER WORLD WINE AWARDS 2025.

В июне 2025 года азербайджанская винодельня Chabiant (ОАО «Исмаиллы Шераб-2») добилась впечатляющего успеха на одном из самых престижных и авторитетных винных конкурсов — Decanter World Wine Awards (DWWA), который проходил весной текущего года. По результатам конкурса, Chabiant Madrasa 2021 и Chabiant Saperavi–Cabernet Sauvignon 2021 были удостоены серебряных медалей, набрав 90 и 94 балла соответственно по 100-балльной шкале. Это не просто награда — это сигнал мировой винной аудитории: Азербайджан находится в одном ряду с мировыми винными странами.

Chabiant Madrasa 2021 заслуживает особого внимания — это вино создано из автохтонного сорта винограда Мадраса, терруар которого расположен в Азербайджане (районы Исмаиллы, Агсу и Шемаха). Это первое столь высокое признание для Мадрасы на международной арене, и оно символизирует не только потенциал самого сорта, но и возможности азербайджанского виноделия как части глобальной винной карты.

Судейская коллегия DWWA 2025 состояла из 248 экспертов из 57 стран, включая 22 мастера-сомелье и 72 мастера вина (на 2025 год в мире насчитывается всего 419 человек, удостоенных звания Master of Wine) — рекордное количество за всю историю конкурса. Конкурс проводится в Лондоне с 2004 года и считается самым авторитетным дегустационным соревнованием в мире, формирующим вкусы и предпочтения потребителей, импортеров и критиков.

Chabiant Madrasa 2021 — подлинное выражение автохтонного характера, в котором словно зашифрован генетический винный код Азербайджана. Это вино выделяется своей выразительностью: яркий фруктовый профиль сочетается с минеральной свежестью и бархатистой текстурой, подчеркивая его природную аутентичность и тонкий стиль.

Не менее впечатляющим стало и Chabiant Saperavi–Cabernet Sauvignon 2021, набравшее 94 балла — верхняя граница серебряной медали. Как отметили эксперты в этом купаже сочетаются глубина и благородство: В аромате раскрываются спелая ежевика и деликатные оттенки пряностей, а во вкусе — гармоничная танинная структура с глубоким послевкусием. Это вино обладает великолепным потенциалом для выдержки, обещая стать еще более утонченным со временем.

Победа Chabiant на DWWA 2025 — не просто успех бренда, а мощный толчок для всего азербайджанского виноделия. Сорт Мадраса официально вошел в глобальный винный лексикон. Мы верим, что вскоре миру откроются и другие драгоценные автохтонные сорта Азербайджана — Баяншира, Хындогны, Ширваншахи и другие. Каждый из них обязательно займёт своё заслуженное место на карте мирового виноделия. Признание в Лондоне подтверждает: вино — инструмент культурной узнаваемости, а местные сорта — стратегический актив. Долгосрочная стратегия развития винодельни Chabiant — это работа с автохтонными сортами, и в этом направлении бренд продолжает двигаться и совершенствоваться.

Успех азербайджанского вина на DWWA — это признание мастерства виноделов, вдохновение для нового поколения и подтверждение того, что у Азербайджана есть потенциал в мире вина. Это также важный шаг к росту узнаваемости и расширению присутствия азербайджанского вина на международных рынках.

https://www.instagram.com/chabiantwinery/?igsh=MTl1NjhpcHliMnZ3ag%3D%3D#

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