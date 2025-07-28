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Трамп предупреждает Иран

17:40 285

Президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае возобновления Тегераном ядерной программы Вашингтон вновь ее «уничтожит».

Об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером в Шотландии.

Трамп заявил, что Иран посылает «неприятные сигналы», и любые попытки возобновить его ядерную программу будут немедленно пресечены.

«Мы уничтожили их ядерные возможности. Они могут начать все сначала. Если они это сделают, мы уничтожим это быстрее, чем вы успеете пригрозить им пальцем», — сказал Дональд Трамп.

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