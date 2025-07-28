Берлин наращивает расходы на оборону

Правительство Германии намерено значительно увеличить расходы на оборону и к 2029 году довести их до €170 млрд. Об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

Такие цифры предусмотрены в новом финансовом плане, который должен быть рассмотрен и одобрен Кабинетом министров ФРГ в ближайшую среду. Согласно данным издания, текущие оборонные расходы, составляющие около €75 млрд, вырастут более чем в два раза. Более €120 млрд из указанной суммы планируется покрыть за счет государственных займов.

Такой рост затрат соответствует цели НАТО по выделению 3,5% ВВП на оборону.

Интересно, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус озвучивал другую сумму — €152 млрд к 2029 году. Газета не уточняет причины расхождения между этими цифрами.

Между тем агентство Reuters также сообщает со ссылкой на источники, что уже в 2025 году оборонный бюджет Германии достигнет €95,1 млрд, что составит 2,4% от ВВП.