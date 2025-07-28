Настоятель Шаолиня лишился сана из-за женщин и воровства

Настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юнсиня (имя Дхармы, в миру — Лю Инчен) лишили сана из-за подозрений в растратах и нарушении монашеского обета безбрачия. Об этом сообщает Bloomberg.

«Буддийская ассоциация Китая аннулировала свидетельство о посвящении Юнсиня, заявив, что его действия «нанесли серьезный ущерб репутации буддийской общины и имиджу монахов», — говорится в статье.

В настоящее время он находится под следствием. Шаолинь обвинил Юнсиня в незаконном присвоении имущества храма и нарушении буддийских заповедей — монах поддерживал сексуальные отношения с несколькими женщинами и является отцом как минимум одного ребенка.

Шаолиньский храм – всемирно известное буддийское святилище и родина кунг-фу. Ши Юнсинь является 30-м настоятелем храма.

В конце 1990-х, став главой общины, Ши учредил Шаолиньскую торгово-промышленную компанию. Его действия вызвали смешанную реакцию — то был первый случай, когда буддийский монастырь регистрировал права на интеллектуальную собственность.

Китайские регуляторы одобрили заявку только в 2008 году. Компания за несколько лет зарегистрировала более 200 товарных знаков, связанных в том числе с историей монастыря, буддизмом и боевыми искусствами. Под началом Ши у храма также появился ряд дочерних компаний, контролирующих туристическую отрасль в регионе.