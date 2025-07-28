USD 1.7000
EUR 1.9969
RUB 2.1375
Подписаться на уведомления
Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным
Новость дня
Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным

Настоятель Шаолиня лишился сана из-за женщин и воровства

17:54 1102

Настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юнсиня (имя Дхармы, в миру — Лю Инчен) лишили сана из-за подозрений в растратах и нарушении монашеского обета безбрачия. Об этом сообщает Bloomberg.

«Буддийская ассоциация Китая аннулировала свидетельство о посвящении Юнсиня, заявив, что его действия «нанесли серьезный ущерб репутации буддийской общины и имиджу монахов», — говорится в статье.

В настоящее время он находится под следствием. Шаолинь обвинил Юнсиня в незаконном присвоении имущества храма и нарушении буддийских заповедей — монах поддерживал сексуальные отношения с несколькими женщинами и является отцом как минимум одного ребенка.

Шаолиньский храм – всемирно известное буддийское святилище и родина кунг-фу. Ши Юнсинь является 30-м настоятелем храма.

В конце 1990-х, став главой общины, Ши учредил Шаолиньскую торгово-промышленную компанию. Его действия вызвали смешанную реакцию — то был первый случай, когда буддийский монастырь регистрировал права на интеллектуальную собственность.

Китайские регуляторы одобрили заявку только в 2008 году. Компания за несколько лет зарегистрировала более 200 товарных знаков, связанных в том числе с историей монастыря, буддизмом и боевыми искусствами. Под началом Ши у храма также появился ряд дочерних компаний, контролирующих туристическую отрасль в регионе.

Хан раздавал поддельные документы под грифом «Азербайджан»
Хан раздавал поддельные документы под грифом «Азербайджан»
20:03 325
Азербайджанский газ пошел в Украину
Азербайджанский газ пошел в Украину все еще актуально
13:20 5998
Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным
Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным новость дополнена; видео
18:32 8249
Все хорошо, прекрасная Набиуллина!
Все хорошо, прекрасная Набиуллина! что там у соседей?
11:52 5823
Хакеры обрушили «Аэрофлот»
Хакеры обрушили «Аэрофлот» обновлено 18:04; видео
18:04 8138
За что убили уважаемого человека в Сураханы?
За что убили уважаемого человека в Сураханы?
18:05 3095
Трамп предупреждает Иран
Трамп предупреждает Иран
17:40 1812
Еврокомиссия ищет замену Пашиняну: кто может занять его место?
Еврокомиссия ищет замену Пашиняну: кто может занять его место?
15:30 4926
Заявление Трампа напугало российский рынок
Заявление Трампа напугало российский рынок
16:12 4412
Иран готовится к референдуму: от теократии к демократии
Иран готовится к референдуму: от теократии к демократии главная тема; все еще актуально
10:51 4232
Азербайджанского блогера заочно осудили на 7 лет
Азербайджанского блогера заочно осудили на 7 лет
15:57 3355

ЭТО ВАЖНО

Хан раздавал поддельные документы под грифом «Азербайджан»
Хан раздавал поддельные документы под грифом «Азербайджан»
20:03 325
Азербайджанский газ пошел в Украину
Азербайджанский газ пошел в Украину все еще актуально
13:20 5998
Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным
Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным новость дополнена; видео
18:32 8249
Все хорошо, прекрасная Набиуллина!
Все хорошо, прекрасная Набиуллина! что там у соседей?
11:52 5823
Хакеры обрушили «Аэрофлот»
Хакеры обрушили «Аэрофлот» обновлено 18:04; видео
18:04 8138
За что убили уважаемого человека в Сураханы?
За что убили уважаемого человека в Сураханы?
18:05 3095
Трамп предупреждает Иран
Трамп предупреждает Иран
17:40 1812
Еврокомиссия ищет замену Пашиняну: кто может занять его место?
Еврокомиссия ищет замену Пашиняну: кто может занять его место?
15:30 4926
Заявление Трампа напугало российский рынок
Заявление Трампа напугало российский рынок
16:12 4412
Иран готовится к референдуму: от теократии к демократии
Иран готовится к референдуму: от теократии к демократии главная тема; все еще актуально
10:51 4232
Азербайджанского блогера заочно осудили на 7 лет
Азербайджанского блогера заочно осудили на 7 лет
15:57 3355
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться