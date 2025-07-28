За что убили уважаемого человека в Сураханы?

В эти дни практически все жители поселка Бюльбюля Сураханского района обсуждают громкий для этого населенного пункта инцидент — убийство в местной мечети. Однако делать это они предпочитают тихо, говоря между собой почти шепотом. С посторонними, особенно журналистами, обсуждать произошедшее никто не хочет. Ранее haqqin.az сообщал, что 35-летний житель Бюльбюля Надир Сафаров был убит в мечети после совершения утреннего намаза. Подозреваемым в убийстве является другой местный житель, Эльвин Мамедов, 1996 года рождения. По предварительной информации, он нанес своей жертве тридцать ножевых ранений, действуя с особой жестокостью.

Отметим, что в поселке Надир Сафаров считался уважаемым человеком. Подозреваемый в его убийстве Эльвин Мамедов — участник Второй Карабахской войны. При этом родственники погибшего утверждают, что между двумя мужчинами не было никаких личных конфликтов. «Он был очень спокойным, уважаемым всеми человеком. Ни с кем, включая подозреваемого, личной вражды не имел», — рассказал один из близких погибшего на условиях анонимности. Покойный Сафаров был также известен как благотворитель. Жители поселка сообщили, что раньше он работал в России и Турции, занимался спортом. Вернувшись в поселок, начал собирать вокруг себя подростков и молодых людей, пристрастившихся к наркотикам, которых пытался образумить. Подобные действия принесли ему немалое уважение среди местных жителей.

Подозреваемый в его убийстве Эльвин Мамедов был ближайшим соседом Сафарова: последний помогал Мамедову и всячески поддерживал. Так почему же Эльвин Мамедов убил Надира Сафарова? Что произошло между ними в мечети? Об этом никто не хочет говорить. Траурная церемония по погибшему прошла во дворе мечети «Имамзаде Мухаммед Садых», где и было совершено преступление. Никто из собравшихся на церемонию не захотел ответить на вопросы о возможных причинах трагедии. «Я ничего не знаю, мне ничего не известно, и я не хочу говорить об этом», — говорит один из жителей поселка в ответ на наши настойчивые вопросы и быстро уходит. Один из местных, пожелавший остаться неназванным, говорит, что его беспокоят обсуждения в социальных сетях, связанные с этим происшествием. По словам мужчины, люди, которые не знали покойного и не понимают, что на самом деле произошло, выдвигают разные версии, и это еще больше ранит родных Сафарова. Во время траурной церемонии к нам подошла группа молодых людей и потребовала прекратить съемку. Люди заявили, что семья Сафарова все еще пребывает в шоке от случившегося, а распространяемые в прессе материалы глубоко их задевают. Некоторые из них даже утверждают, что в мечети вообще ничего не произошло.