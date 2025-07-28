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Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным
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Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным

За что убили уважаемого человека в Сураханы?

Инара Рафикгызы, собкор
18:05 3096

В эти дни практически все жители поселка Бюльбюля Сураханского района обсуждают громкий для этого населенного пункта инцидент — убийство в местной мечети. Однако делать это они предпочитают тихо, говоря между собой почти шепотом. С посторонними, особенно журналистами, обсуждать произошедшее никто не хочет.

Ранее haqqin.az сообщал, что 35-летний житель Бюльбюля Надир Сафаров был убит в мечети после совершения утреннего намаза. Подозреваемым в убийстве является другой местный житель, Эльвин Мамедов, 1996 года рождения. По предварительной информации, он нанес своей жертве тридцать ножевых ранений, действуя с особой жестокостью.

Отметим, что в поселке Надир Сафаров считался уважаемым человеком. Подозреваемый в его убийстве Эльвин Мамедов — участник Второй Карабахской войны. При этом родственники погибшего утверждают, что между двумя мужчинами не было никаких личных конфликтов.

«Он был очень спокойным, уважаемым всеми человеком. Ни с кем, включая подозреваемого, личной вражды не имел», — рассказал один из близких погибшего на условиях анонимности.

Покойный Сафаров был также известен как благотворитель. Жители поселка сообщили, что раньше он работал в России и Турции, занимался спортом. Вернувшись в поселок, начал собирать вокруг себя подростков и молодых людей, пристрастившихся к наркотикам, которых пытался образумить. Подобные действия принесли ему немалое уважение среди местных жителей.

Подозреваемый в его убийстве Эльвин Мамедов был ближайшим соседом Сафарова: последний помогал Мамедову и всячески поддерживал.

Так почему же Эльвин Мамедов убил Надира Сафарова? Что произошло между ними в мечети? Об этом никто не хочет говорить. Траурная церемония по погибшему прошла во дворе мечети «Имамзаде Мухаммед Садых», где и было совершено преступление. Никто из собравшихся на церемонию не захотел ответить на вопросы о возможных причинах трагедии.

«Я ничего не знаю, мне ничего не известно, и я не хочу говорить об этом», — говорит один из жителей поселка в ответ на наши настойчивые вопросы и быстро уходит.

Один из местных, пожелавший остаться неназванным, говорит, что его беспокоят обсуждения в социальных сетях, связанные с этим происшествием. По словам мужчины, люди, которые не знали покойного и не понимают, что на самом деле произошло, выдвигают разные версии, и это еще больше ранит родных Сафарова. Во время траурной церемонии к нам подошла группа молодых людей и потребовала прекратить съемку. Люди заявили, что семья Сафарова все еще пребывает в шоке от случившегося, а распространяемые в прессе материалы глубоко их задевают. Некоторые из них даже утверждают, что в мечети вообще ничего не произошло.

«Мы все в шоке. Это очень тяжелая утрата. Не только для нас, но и для всего поселка. Вся деревня клялась его именем. Мы вообще не хотим говорить об этом происшествии. Своего горя нам и так достаточно», — сказала одна из женщин, выходя с поминального мероприятия.

Один из жителей утверждает, что Сафаров погиб, потому что был сонным и не смог оказать сопротивления. Люди также рассказывают, что в прошлом Эльвин Мамедов был спокойным, адекватным человеком. Однако после возвращения с войны у него начались психологические проблемы. По словам местных, за несколько дней до убийства Эльвин вошел с ножом в один из магазинов поселка, угрожал продавцу и требовал у него сигареты.

«Он ходил по поселку с ножом, у одних просил деньги, у других — сигареты. Жил с пожилой матерью. Таких людей надо изолировать от общества, чтобы подобные трагедии не происходили», — сказал haqqin.az один из местных жителей.

В Генеральной прокуратуре сообщили haqqin.az, что возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство), Эльвин Мамедов задержан в качестве подозреваемого. Расследование по делу продолжается.

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