Революция завершилась. Да здравствует доллар!

Cuatro Caminos («Четыре дороги») представляет собой огромное историческое здание в центре Гаваны, в котором располагается крупнейший в стране рынок. Разумеется, рынком в полном смысле этого слова он был до революции. Сейчас ассортимент товаров неприлично скуден. Однако сотни людей ежедневно приходят сюда, чтобы купить хоть какой-нибудь провиант или промтовары. Но несколько дней назад все входы в Cuatro Caminos были закрыты и опечатаны. Охраняющий здание человек в униформе объясняет разочарованным посетителям: «Когда он откроется, здесь все будет на доллары».

В этом месяце правительство Кубы резко изменило свою экономическую политику. Было принято решение дать «зеленый свет» в стране презренному доллару США. Нет, конечно, кубинцы уже давно знают цвет американской купюры. Доллар активно вращается на черном рынке. Многие бутики и рестораны для гостей острова принимают только доллары. Нынешняя инновация заключается в том, что впервые за шесть десятилетий доллары будут платить определенным категориям трудящихся. Как объявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро, это относится к тем гражданам, кто производит товары на экспорт или замещает импорт. Можно предположить, что в эту элитную группу входят те, кто делает знаменитые кубинские tabacos puros – сигары или ром «Habana Club». Премьер сказал, что эта мера необходима для того, чтобы придать динамику иностранным инвестициям, но предупредил, что «частичная долларизация уступит место тотальной дедолларизации, когда созреют условия». Когда они созреют, никто не может предположить, может быть, в ином тысячелетии. Сейчас же Куба переживает немыслимый экономический кризис, когда сотни тысяч людей голодают и речь идет о выживании нации.

Причин этого кризиса несколько, помимо главной составляющей — неспособности властей провести необходимые реформы. Но есть и резкое ограничение в поставках нефти из дружественной Венесуэлы. В 2024 году Куба получала оттуда в среднем 32 тысячи баррелей в день. Это меньше половины того, что нужно стране. В январе этого года эти поставки сократились до 10 тысяч баррелей, правда, в следующем месяце возросли до 42 тысяч. Но это все равно мизер по сравнению с щедрыми дарами острову при Уго Чавесе, когда туда поставлялось до 120 тысяч баррелей нефти в день. А сейчас Мадуро важнее поставлять свои углеводороды в Китай (503 тысячи баррелей в день) и в США (239 тысяч баррелей). Нет достаточного количества нефти на Кубе, и пустеют заправочные станции, останавливаются городские автобусы, а главное - постоянно происходят веерные отключения электричества. В прошлом году весь остров погрузился во тьму на целых трое суток. Другая причина кризиса - резкое падение числа туристов на Кубу. Местные туроператоры жалуются: «Нет ни русских, ни канадцев» (это две ведущие страны, откуда приезжают туристы на Кубу). По данным Национального офиса статистики, с января по июнь Кубу посетило 981 856 туристов, а это на 327 700 человек меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Но если канадский туризм упал на 25 процентов, то число российских туристов —любителей ретро-автомобилей и дешевых девушек обрушилось на 56.5 процента. Министр туризма Хуан Карлос Гарсия Гранда говорит, что страна переживает «худший момент после разрушения двух башен-близнецов» (министр имеет в виду теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года).

Нельзя сказать, что мировое сообщество совершенно индифферентно относится к страданиям кубинского народа. Мексика пытается компенсировать падение экспорта венесуэльской нефти. США и в условиях торгово-экономического эмбарго отправляет на остров куриное мясо на сотни миллионов долларов. Но есть и весьма экзотические проекты помощи. Россия, например, предложила создать на втором по величине острове Кубы - Isla de Juventud - Острове молодежи нечто вроде калифорнийской «Силиконовой долины». Там предполагается создать некий технологический центр под названием «Цифровой кайо». Инициатива принадлежит российской компании GenIT и она получила полную поддержку правительства Москвы. На территории тропической «Силиконовой долины» должны будут трудиться 15 тысяч человек — из них 12 тысяч экспертов и 3 тысячи студентов, которые будут разрабатывать различные версии software и hardware для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. По данным издания Cubadebate, строительство предполагается закончить в 2032 году, однако первые операции пройдут между 2026 и 2028 годами.

Однако в отличие от Калифорнии на Кубе перед российскими энтузиастами встают очень серьезные, может быть, неразрешимые проблемы. Первая из них - энергетические мощности. Остров Молодежи в состоянии генерировать лишь 18 мегаватт из запланированных 48, что является причиной постоянных блэкаутов. Всего на Кубе в 2024 году производилось электроэнергии на 25 процентов меньше, чем это было в 2020 году. Отключения электричества поражают все провинции страны, в том числе и Остров молодежи. Проблему, признают власти, невозможно решить в ближайшие годы. Так что айтишникам из «Цифрового кайо» придется трудиться при свечах или тащить сюда из России тысячи переносных генераторов. Есть и еще одна беда — сложности с подключением интернета на Кубе и крайне низкая скорость его трафика. При этом стоимость инета пугающе высока. При таких данных экспертам и студентам будет трудно передать на родину сообщения супруге или маме, не говоря уже о производстве высококачественного оборудования или передовых программ.