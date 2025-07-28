Преподобный Аджапахян предлагал Саргсяну с Кочаряном устроить переворот

Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование по уголовному делу в отношении архиепископа Микаела Аджапахяна, обвиняемого в призывах к военному перевороту, пишут армянские СМИ.

По версии следствия, в одном из интервью Аджапахян заявил, что неоднократно предлагал двум бывшим президентам Армении (вероятнее всего, речь идет об Роберте Петросяне и Серже Саргсяне) осуществить военный переворот при участии лояльных генералов, занимающих должности в вооружённых силах, полиции и Службе национальной безопасности.

Следствие квалифицировало высказывания как публичные призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя с использованием СМИ.