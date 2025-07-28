И австрийцы обнаружили загрязнение азербайджанской нефти

Австрийская энергетическая группа OMV заявила, что обнаружила загрязнение органическим хлоридом в партиях азербайджанской сырой нефти, запланированных к доставке на ее нефтеперерабатывающие заводы, добавив, что ей удалось предотвратить какие-либо сбои в поставках.
Напомним, на прошлой неделе в азербайджанской сырой нефти, транспортируемой по трубопроводу БТД, было обнаружено загрязнение органическими хлоридами, из-за чего разница в ценах достигла четырехлетнего минимума и на несколько дней задержалась отгрузка нефти с турецкого терминала Джейхан.
В своём заявлении в пятницу компания OMV сообщила, что загрязнённая нефть была обнаружена в ходе процедур контроля качества. Компания заявила, что нефть не попала на её нефтеперерабатывающие заводы, и никаких перебоев в её нефтепереработке или поставках топлива на рынок не наблюдалось.
Как сообщает Reuters, компания OMV заявила, что работала над поиском альтернативной сырой нефти из других источников, чтобы «обеспечить непрерывность и безопасность поставок топлива», но не уточнила, что она планирует делать с загрязненной азербайджанской нефтью.
Органические хлориды используются в промышленности для повышения нефтеотдачи месторождений путем очистки нефтяных скважин и ускорения потока сырой нефти, однако эти соединения необходимо удалить до того, как нефть попадет в трубопроводы.
Стоит отметить, что ранее итальянская компания Eni сообщала об обнаружении органических хлоридов в закупленной ею азербайджанской нефти.
Компания заявила, что обнаружила часть загрязнённой азербайджанской нефти, и часть её попала в систему нефтепереработки. Загрязнённая нефть была обнаружена в ходе внутренних испытаний.
«Теперь нефть, которая уже поступает в наши системы, будет перерабатываться должным образом, без какого-либо риска для окружающей среды, здоровья или безопасности», — заявил представитель Eni.