И австрийцы обнаружили загрязнение азербайджанской нефти

Австрийская энергетическая группа OMV заявила, что обнаружила загрязнение органическим хлоридом в партиях азербайджанской сырой нефти, запланированных к доставке на ее нефтеперерабатывающие заводы, добавив, что ей удалось предотвратить какие-либо сбои в поставках.

Напомним, на прошлой неделе в азербайджанской сырой нефти, транспортируемой по трубопроводу БТД, было обнаружено загрязнение органическими хлоридами, из-за чего разница в ценах достигла четырехлетнего минимума и на несколько дней задержалась отгрузка нефти с турецкого терминала Джейхан.

В своём заявлении в пятницу компания OMV сообщила, что загрязнённая нефть была обнаружена в ходе процедур контроля качества. Компания заявила, что нефть не попала на её нефтеперерабатывающие заводы, и никаких перебоев в её нефтепереработке или поставках топлива на рынок не наблюдалось.