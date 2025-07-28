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Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным
Новость дня
Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным

Эрдоган: «Скоро кровопролитие закончится»

18:43 1667

Переговоры между Москвой и Киевом будут вновь организованы в ближайшем будущем в Стамбуле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Переговоры между Россией и Украиной в недалеком будущем опять будут организованы в Стамбуле, и эта кровопролитная война закончится», – отметил Эрдоган.

Говоря о борьбе с терроризмом, турецкий лидер отметил, что курс на избавление страны от террористической угрозы является не только инициативой Народного альянса (союза Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД)), но и общей задачей государства и турецкого народа.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что была достигнута принципиальная договоренность о проведении встречи между лидерами России и Украины.

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