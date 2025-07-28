Эрдоган: «Скоро кровопролитие закончится»

Переговоры между Москвой и Киевом будут вновь организованы в ближайшем будущем в Стамбуле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Переговоры между Россией и Украиной в недалеком будущем опять будут организованы в Стамбуле, и эта кровопролитная война закончится», – отметил Эрдоган.

Говоря о борьбе с терроризмом, турецкий лидер отметил, что курс на избавление страны от террористической угрозы является не только инициативой Народного альянса (союза Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД)), но и общей задачей государства и турецкого народа.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что была достигнута принципиальная договоренность о проведении встречи между лидерами России и Украины.