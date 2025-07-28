В России рухнул портал госуслуг

В России перестал работать единый портал государственных услуг, следует из данных Downdetector. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы (23%) и Санкт-Петербурга (11%). Также о проблемах с «Госуслугами» сообщают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Нижегородской, Калужской, Тверской и Свердловской областей.

Основные жалобы связаны с недоступностью сайта, ошибками при загрузке страниц и невозможностью войти в личный кабинет. Почти 60% пользователей сообщили о проблемах с веб-версией, еще 23% — с мобильным приложением. Из-за сбоя люди не могут оперативно получить справки или оформить документы. Сроки восстановления работы сервиса неизвестны.

«Госуслуги» упали вслед за IT-системами «Аэрофлота», которые были взломаны хакерами. В результате национальному перевозчику пришлось отменить почти сотню рейсов, что вызвало очередной коллапс в аэропорту Шереметьево.

Ответственность за атаку на «Аэрофлот» взяли на себя группировки Silent Crow и «Киберпартизаны». Они утверждают, что взломали все критические корпоративные системы перевозчика, получили контроль над компьютерами сотрудников, данные прослушки и внутренние документы. По словам хакеров, проникновение стало возможным в том числе потому, что гендиректор «Аэрофлота» не менял пароль с 2022 года. Кроме того, авиакомпания использовала в своих сетях устаревшие операционные системы Windows XP и Windows 2003.

Позже факт взлома признали в Генпрокуратуре России. Возбуждено дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 4 статьи 272 УК). В Роскомнадзоре заявили, что сообщения хакеров о компрометации персональных данных клиентов и сотрудников «Аэрофлота» пока не подтверждаются.