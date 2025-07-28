Тайванцы получили американские танки

Пентагон поставил вторую партию из 42 танков M1A2T Abrams на Тайвань, сообщает газета Taipei Times.
Согласно информации издания, накануне вторая партия из 42 американских танков M1A2T Abrams была доставлена на Тайвань и переброшена на территорию танкового учебного подразделения в округе Синьчжу на северо-западе острова. Первоначально их планировали доставить в порт Тайбэя в субботу ночью, однако из-за погодных условий, связанных с тайфуном, поставка была отложена до воскресенья.
По данным Taipei Times, танки, накрытые защитными брезентами, перевозили на больших гражданских прицепах, сопровождаемых машинами военной и гражданской полиции.
В 2019 году Вашингтон одобрил продажу Тайваню 108 танков Abrams общей стоимостью $2,2 млрд, что стало частью усилий по усилению обороны северного побережья острова. Первая партия из 38 машин была поставлена в конце 2024 года и уже задействована в масштабных учениях «Ханьгуан-2025». Ожидается, что третья и последняя партия из 28 танков прибудет в 2026 году.
Пекин по-прежнему считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и настаивает на соблюдении принципа «одного Китая» – ключевого условия для поддержания дипломатических отношений с КНР. Несмотря на это, США сохраняют тесные контакты с Тайванем, официально придерживаясь политики непризнания его независимости.