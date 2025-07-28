Тайванцы получили американские танки

Согласно информации издания, накануне вторая партия из 42 американских танков M1A2T Abrams была доставлена на Тайвань и переброшена на территорию танкового учебного подразделения в округе Синьчжу на северо-западе острова. Первоначально их планировали доставить в порт Тайбэя в субботу ночью, однако из-за погодных условий, связанных с тайфуном, поставка была отложена до воскресенья.

По данным Taipei Times, танки, накрытые защитными брезентами, перевозили на больших гражданских прицепах, сопровождаемых машинами военной и гражданской полиции.

В 2019 году Вашингтон одобрил продажу Тайваню 108 танков Abrams общей стоимостью $2,2 млрд, что стало частью усилий по усилению обороны северного побережья острова. Первая партия из 38 машин была поставлена в конце 2024 года и уже задействована в масштабных учениях «Ханьгуан-2025». Ожидается, что третья и последняя партия из 28 танков прибудет в 2026 году.

Пекин по-прежнему считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и настаивает на соблюдении принципа «одного Китая» – ключевого условия для поддержания дипломатических отношений с КНР. Несмотря на это, США сохраняют тесные контакты с Тайванем, официально придерживаясь политики непризнания его независимости.