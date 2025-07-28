Путин переговорил по телефону с Нетаньяху

«Рассмотрены различные аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке. С российской стороны подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов», – говорится в сообщении.

Путин во время разговора заявил о необходимости поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Кроме того, российский лидер сделал акцент на укреплении ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения.

Российский лидер также заявил о готовности РФ к содействию в поиске переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы.

В последний раз стороны общались по телефону 6 мая 2025 года. Лидеры двух стран тогда обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и различные аспекты ситуации в регионе, также была затронута тема двусторонних отношений.