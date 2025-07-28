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Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным
Новость дня
Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным

Маск оказался в списке Эпштейна

19:50 382

Имена миллиардера Илона Маска и его брата Кимбала упоминаются в документах, связанных с делом обвиняемого в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования в отношении сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл.

«Иронично, что Илон Маск сам начал всю эту историю, когда обвинил (президента США Дональда) Трампа в сокрытии документов. А теперь в этих материалах фигурирует и он сам, и его брат», - рассказал собеседник издания на условиях анонимности.

По информации Daily Mail, в списке около 100 влиятельных политиков и бизнесменов, в том числе Билл Гейтс, принц Эндрю и др. Всего в деле более пяти миллионов документов.

Ранее стало известно, что имя американского лидера Дональда Трампа также несколько раз встречается в материалах по делу Эпштейна.

До этого Маск призывал Трампа опубликовать файлы, связанные со скандальным финансистом. «Серьезно, он произнес слово «Эпштейн» шесть раз, пока призывал всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте файлы, как и обещали», — заявил миллиардер.

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