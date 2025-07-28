Партия хочет заставить китайцев рожать

Китай намерен ежегодно выплачивать пособия в размере 3,6 тыс. юаней (примерно 500 долларов) на каждого ребенка младше трех лет, родившегося до 1 января 2025 года, сообщили в Госсовете КНР.

«Данный план был разработан для реализации планов ЦК КПК по совершенствованию системы поддержки рождаемости и стимулирующих механизмов, а также содействия созданию общества, благоприятного для рождения детей», – говорится в заявлении.

Для детей, рожденных до 1 января 2025 года и не достигших трехлетнего возраста, размер выплаты будет рассчитываться пропорционально числу месяцев, на которые она распространяется. Как уточняется в заявлении Госсовета КНР, пособие освобождается от налогообложения.

План разработан после нескольких лет снижения рождаемости (9,54 млн в 2024 году против 17,9 млн в 2016 году) и коэффициента рождаемости 1,2.

Китай продолжает сталкиваться с острыми демографическими вызовами — в их числе стремительное старение населения и серьезный гендерный дисбаланс. Ключевым фактором этих проблем стала политика «одна семья – один ребенок», действовавшая с конца 1970-х годов: в городах разрешалось иметь только одного ребенка, в сельской местности – двух, если первым рождалась девочка.