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Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным
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Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным

Партия хочет заставить китайцев рожать

20:06 165

Госсовет КНР обнародовал план внедрения общенациональной программы денежных субсидий, направленных на повышение рождаемости.

Китай намерен ежегодно выплачивать пособия в размере 3,6 тыс. юаней (примерно 500 долларов) на каждого ребенка младше трех лет, родившегося до 1 января 2025 года, сообщили в Госсовете КНР.

«Данный план был разработан для реализации планов ЦК КПК по совершенствованию системы поддержки рождаемости и стимулирующих механизмов, а также содействия созданию общества, благоприятного для рождения детей», – говорится в заявлении.

Для детей, рожденных до 1 января 2025 года и не достигших трехлетнего возраста, размер выплаты будет рассчитываться пропорционально числу месяцев, на которые она распространяется. Как уточняется в заявлении Госсовета КНР, пособие освобождается от налогообложения.

План разработан после нескольких лет снижения рождаемости (9,54 млн в 2024 году против 17,9 млн в 2016 году) и коэффициента рождаемости 1,2.

Китай продолжает сталкиваться с острыми демографическими вызовами — в их числе стремительное старение населения и серьезный гендерный дисбаланс. Ключевым фактором этих проблем стала политика «одна семья – один ребенок», действовавшая с конца 1970-х годов: в городах разрешалось иметь только одного ребенка, в сельской местности – двух, если первым рождалась девочка.

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