Хан раздавал поддельные документы под грифом «Азербайджан»

Упрощение за последние годы визового режима между Индией и Азербайджаном, а также рост турпотока открыли новые возможности и преступных синдикатов. Индийские аферисты прибегают к разного рода уловкам, обманывая своих соотечественников, обещая отправить их в США через Азербайджан, либо направляют в Баку индусов под предлогом трудоустройства в нефтяном секторе. Очередной случай мошенничества подобного рода зафиксирован в индийском городе Мумбаи.

Как сообщают индийские СМИ, сорокадвухлетний Мохаммед Шафик Мохаммед Ханиф Хан был арестован в Мумбаи по обвинению в мошенничестве, связанном с обманом семи человек на сумму 35,9 лакха рупий (около 40 тысяч долларов), пообещав им фиктивную работу в Новой Зеландии и Азербайджане. По имеющимся данным, Хан возглавлял консультационное агентство по трудоустройству в районе Агрипада, где предоставлял жертвам поддельные визы, авиабилеты и письма о приеме на работу.