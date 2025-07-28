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Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным

Хан раздавал поддельные документы под грифом «Азербайджан»

Эльяс Шафиев, собкор
20:03 358

Упрощение за последние годы визового режима между Индией и Азербайджаном, а также рост турпотока открыли новые возможности и преступных синдикатов. Индийские аферисты прибегают к разного рода уловкам, обманывая своих соотечественников, обещая отправить их в США через Азербайджан, либо направляют в Баку индусов под предлогом трудоустройства в нефтяном секторе. Очередной случай мошенничества подобного рода зафиксирован в индийском городе Мумбаи.

Как сообщают индийские СМИ, сорокадвухлетний Мохаммед Шафик Мохаммед Ханиф Хан был арестован в Мумбаи по обвинению в мошенничестве, связанном с обманом семи человек на сумму 35,9 лакха рупий (около 40 тысяч долларов), пообещав им фиктивную работу в Новой Зеландии и Азербайджане. По имеющимся данным, Хан возглавлял консультационное агентство по трудоустройству в районе Агрипада, где предоставлял жертвам поддельные визы, авиабилеты и письма о приеме на работу.

Капкан для жителей Мумбаи

Жертвы заподозрили неладное, обнаружив подделку документов. Ранее Хан уже обманывал соискателей, предлагая им работу за рубежом и визы в США и Новую Зеландию, применяя те же методы, включая выдачу поддельных бумаг. Большинство пострадавших, по сообщениям, были выходцами из штата Гуджарат.

Хан был арестован у себя дома. Мошенничество вскрылось после того, как несколько клиентов некоего Праджапати получили поддельные проездные документы и сообщили об этом правоохранителям. Полиция также разыскивает сообщницу Хана.

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