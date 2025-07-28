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Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным

Немцы создают «воздушный мост» над Газой

20:28 901

Германия при содействии Иордании организует «воздушный мост» для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Правительство ФРГ при сотрудничестве с Иорданией немедленно создает «воздушный мост» над Газой для доставки гуманитарной помощи. Министр обороны Борис Писториус при этом будет тесно согласовывать действия с Францией и Великобританией, которые также готовы обеспечить такой «воздушный мост» для продуктов питания и медикаментов», – сообщил Мерц по итогам заседания совета безопасности — неформального органа, в который входят главы ключевых министерств и силовых ведомств Германии.

По его словам, Берлин заинтересован в том, чтобы как можно скорее «положить конец страданиям мирного населения в Газе».

Мерц также сообщил, что федеральное правительство обсудило возможность признания палестинской государственности, однако в настоящее время не планирует принимать соответствующее решение.

«Мы рассматриваем признание не как первый, но как один из, возможно, заключительных шагов на пути к реализации решения на основе создания двух государств», — подчеркнул канцлер.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Газе никакого голода нет, Тель-Авив не проводит подобную политику в отношении жителей анклава.

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