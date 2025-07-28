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Азербайджан возьмет на себя не только Украину. Но и Молдову

новый поворот
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
20:19 2520

Итак, азербайджанский газ впервые поступил в Украину через балканское ответвление Трансбалканского газопровода, проходящего через Болгарию и Румынию. Как сообщал ранее haqqin.az, соответствующее соглашение было заключено между компанией SOCAR Energy Ukraine и украинским «Нафтогазом».

Под Трансбалканским коридором подразумевают магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции.

Гендиректор «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявил, что «этот небольшой по объему, но стратегически важный шаг Азербайджана открывает путь к долгосрочному сотрудничеству и стал еще одним примером диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины».

Под Трансбалканским коридором подразумевают магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции

Стороны не раскрывают объем поставленного газа, однако, согласно неофициальным источникам, речь идет о двадцати двух тысячах кубометров. Это в две тысячи раз меньше объема газа, ежедневно закачиваемого в украинские подземные хранилища. Тем не менее, в нынешней ситуации важнее политическая составляющая вопроса в свете решения утратившего возможность транзита газа по территории Украины российского «Газпрома», покинувшего с первого января этого года украинский рынок. Таким образом, Россия лишилась возможности экспортировать в Европу более тринадцати миллиардов кубометров газа в год.

На этом фоне Азербайджан, постепенно наращивающий свое присутствие на европейском газовом рынке, впервые выходит на украинский рынок. Сам по себе данный факт, вне зависимости от объемов поставок, неизбежно вызовет дополнительное раздражение в Москве.

При этом, Азербайджан может сыграть роль в обеспечении энергетической безопасности не только Украины, но и ее соседки — Молдовы. Не исключено, что в SOCAR готовятся подписать долгосрочный контракт на поставки газа и с Кишиневом. Как сообщила журналистам статс-секретарь молдавского Минэнерго Каролина Новак, принимавшая участие в традиционной Энергетической неделе в Баку в начале прошлого месяца, Кишинев рассматривает возможность заключения долгосрочного соглашения о поставках газа с Азербайджаном.

Громкое заявление Сергея Корецкого

Новак подчеркнула, что в настоящее время Азербайджан — единственная страна-производитель, имеющая возможность напрямую поставлять газ в Молдову по Трансбалканскому газопроводу. По ее словам, государственная энергетическая компания «Energocom» стремится достичь договоренности с Баку о долгосрочных поставках.

«Одной из главных проблем на текущем этапе переговоров остаются высокие тарифы на транзит по «Вертикальному коридору». Молдова считает, что координация между операторами транспортных систем региона и согласование единой или сниженной тарифной структуры создадут благоприятные условия для заключения долгосрочных соглашений. С этой целью мы ведем активные переговоры с рядом стран региона и изучаем возможности снижения тарифов. Наша цель — обеспечить более конкурентный доступ к природному газу из Азербайджана и укрепить энергетическую безопасность в регионе», — отметила Новак.

Следует отметить, что в начале года Болгария анонсировала проект, который должен заменить транзит российского газа через Украину для стран Евросоюза. Речь идет о поставках сжиженного природного газа из греческих портов.

Маршрут, получивший название «Вертикальный газовый коридор», является совместной инициативой Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдовы. Ожидается, что по нему можно будет транспортировать до 10 миллиардов кубометров газа в год.

Маршрут, получивший название «Вертикальный газовый коридор», является совместной инициативой Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдовы

Молдова официально присоединилась к этому проекту в январе 2024 года. Его целью является создание общего газотранспортного коридора по линии Север — Юг между государствами.

Ожидается, что полный запуск «Вертикального коридора» позволит Азербайджану в перспективе удвоить поставки газа в европейском направлении — в соответствии с подписанным летом 2022 года меморандумом между Баку и Евросоюзом — с десяти миллиардов кубометров до двадцати миллиардов к 2027 году.

Вопрос поставок азербайджанского газа в Молдову обсуждался, в том числе, в апреле этого года в рамках визита в Баку вице-премьера Молдовы Владимира Болеа. Высокопоставленный молдаванин провел соответствующие переговоры с премьер-министром Али Асадовым, руководством SOCAR и Министерства энергетики.

В целом, вопрос поставок азербайджанского газа в Молдову находится на повестке дня уже несколько лет. Стремясь избавиться от энергетической зависимости от России, Кишинев рассматривает азербайджанский газ как одну из возможных альтернатив своей энергетической безопасности. С первого января этого года «Газпром» прекратил поставки и в Молдову, сославшись на накопившуюся задолженность (Кишинев эту задолженность отрицает, поскольку речь идет о сотнях миллионов долларов за газ, поставленный в сепаратистский Приднестровский регион — авт.).

Молдавский вице-премьер на переговорах с Али Асадовым

Столкнувшись с таким политически мотивированным шагом Москвы, Кишинев отказался вести переговоры о долге и полностью прекратил закупку российского газа, перейдя на рынок Европы. Однако газ из европейских стран закупается по биржевым ценам, достигающих зимой кульминационной точки. Поэтому Молдова долгое время и стремится заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном, предполагающий более низкую цену. Инфраструктурные возможности для этого имеются: азербайджанский газ может попасть в Молдову по тому же Трансбалканскому трубопроводу, по которому он уже поступает в Украину.

Фактически летом 2023 года Молдова уже формально получала азербайджанский газ через интерконнектор Греция — Болгария (IGB). В тестовом режиме по этому маршруту было поставлено двести миллионов кубометров. Очевидно, что в рамках пробной партии Молдова закупила именно азербайджанский газ по IGB.

С момента ввода в эксплуатацию IGB в октябре 2022 года — трубопровода, созданного для поставок азербайджанского газа на болгарский рынок, вопрос приобретения азербайджанского топлива для Молдовы стал особенно актуальным.

В ноябре 2023 года министр энергетики Румынии Себастьян Бурджа заявил, что Бухарест готов поставлять азербайджанский газ в Молдову:

Румынский министр на переговорах с президентом Ильхамом Алиевым

«Если мы получим специальный запрос от Молдовы или других стран региона, то готовы активировать опцион, обеспеченный Румынией прошлой весной, благодаря которому имеем доступ к одному миллиарду кубометров газа, — сказал он. — И даже если этого объема окажется недостаточно, у нас есть возможность импортировать сжиженный природный газ по маршрутам Греция — Болгария — Румыния или Турция — Болгария — Румыния».

Таким образом, с инфраструктурной точки зрения никаких препятствий для поставок азербайджанского газа в Молдову не имеется. Кроме того, на фоне напряженных отношений между Баку и Москвой развитие сотрудничества Азербайджана с Украиной позволяет предположить, что Баку займет схожую позицию и в отношении Молдовы, которая стремится избавиться от разрушительного политического влияния Москвы. Это означает, что при достижении договоренностей по цене и тарифам, на транзит прямые поставки азербайджанского газа в Молдову могут начаться уже в обозримом будущем.

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