Грузия впервые купила больше российского газа, чем азербайджанского

Импорт газа из Азербайджана в Грузию снизился на 8%, тогда как поставки из России выросли на 26%, сообщают грузинские СМИ.

По их данным, в первой половине 2025 года общий объём закупок газа достиг $226 млн, что на 6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Впервые в истории объем импорта российского газа оказался выше поставок из Азербайджана.

Так, за шесть месяцев 2025 года в Грузию было экспортировано 1,1 млрд кубометров азербайджанского газа – на 0,2 млрд кубометров, или 18,2%, меньше, чем за тот же период 2024 года.