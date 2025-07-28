Головокружение от успехов. К вопросам нефтяного движения

Воодушевившись успехом по достижению накануне сделки по тарифам с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Трамп решил развить успех на «украинском фронте». Вообще для него сейчас все внешнеполитические фронты хороши, лишь бы отвлечь внимание избирателей от разгорающегося в США скандала вокруг дела секс-торговца Джеффри Эпштейна, который становится для нынешней администрации все более опасным на фоне отказа президента США обнародовать так называемые записки Эпштейна. По всей видимости, и имя самого Трампа фигурирует в этих тайных записях. Собственно, именно Эпштейн познакомил Трампа с его нынешней супругой Меланьей. Также не случайно в качестве собеседника, во время переговоров с которым он огласил свое новое решение в отношении Путина, был выбран британский премьер Кир Стармер, отличающийся наиболее ястребиной позицией по отношению к России. Также речь идет о согласовании санкционного давления с представителями Европы.

И вот в ходе встречи со Стармером Трамп заявил (ранее он и Госдепартамент, кстати, на такой вариант уже намекали), что сократит 50-дневный ультиматум Путину для заключения соглашения по прекращению огня, потому что «уже знает ответ». По словам Трампа, ему больше не интересно разговаривать с Путиным. Ранее он пригрозил, что, если в течение 50 дней (до начала сентября) Москва не согласится на перемирие в Украине, США введут 100-процентные вторичные пошлины в отношении покупателей российских энергоресурсов. Накануне частью объявленной по итогам переговоров Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделки стало обещание ЕС приобрести у США энергоносителей на 750 млрд долларов за три года. Правда, есть сомнения в реализуемости этого плана в полной мере. Хотя глава Еврокомиссии подчеркнула главное для идеологизированного Брюсселя на сегодня: данное соглашение с США позволит Европе окончательно отказаться от российского газа и нефти, причем досрочно. Ранее был установлен дедлайн отказа на конец 2027 года. Но, чтобы выполнить полностью обязательства перед Трампом, Евросоюзу придется отказаться не только от российских поставок, но и, по сути, поставить себя в полную зависимость от почти единственного экспортера — США. А США придется переориентировать чуть ли не весь свой энергетический экспорт на Евросоюз. Уже сама по себе такая встряска не пройдет бесследно для энергетического мирового рынка.

Не вполне понятно вообще, как смогут США обеспечить столь резкий рост экспорта. В прошлом году ЕС, зависящий почти на 60% от импорта энергоносителей, ввез их на 376 млрд евро. США обеспечили 45,3% поставок СПГ, но лишь 16% нефти. Общий объем импорта энергоносителей в ЕС из США в 2024 году достиг около 80 млрд долл. (сократившись год к году примерно на 7%). А весь энергоэкспорт из Америки составил всего 330 млрд долл. Для выполнения условий соглашения надо добавить еще минимум 150 миллиардов в год. За короткий срок сделать такое невозможно. Хотя вытеснение России с европейского рынка точно ускорится. Касательно возможности выполнения угрозы Трампа о 100-процентных пошлинах против стран, которые покупают российские энергоносители, тоже есть сомнения. Это в буквальном смысле парализовало бы американо-китайскую торговлю. Возможно, Трамп просто повышает ставки, чтобы в итоге добиться меньшего результата. А вероятно, делая ставку на добровольный, хотя бы частичный отказ Индии и Китая, основных покупателей российской нефти, от ее импорта. Решающее значение будет иметь именно позиция Китая, который пока эту тему вообще не комментирует. Индия-то как раз может пойти навстречу Вашингтону, а индийский министр нефти уже заявлял, что страна может обойтись без российской нефти (импорт ее сейчас имеет долю около 30%), заменив ее другими поставщиками. Возможно, у Вашингтона уже даже и есть предварительная договоренность с Индией о сокращении российского нефтяного импорта в рамках готовящейся торговой сделки США с Дели.

Несколько раз представители американской администрации уже объявляли, что она вот-вот будет достигнута, однако что-то все время в последний момент мешало. Возможно, именно российская нефть. Также нельзя исключать наличие тайных договоренностей с Саудовской Аравией об увеличении нефтедобычи. По сути, только Саудовская Аравия и имеет мощности для ее резкого и масштабного увеличения. У Эр-Рияда уже был опыт стратегического взаимодействия с США в этой сфере, когда с помощью нефтяного демпинга он помог свалить Советский Союз в 1980-х. Срок в 12 дней в голове Трампа возник не случайно. 8 августа в полной мере вступит в силу 18-й пакет санкций ЕС. Налицо координация санкционной политики США и Европы. А 12 августа истекает срок действия временных тарифов в торговле с КНР. Идут переговоры о продлении временного соглашения еще на 90 дней. Чтобы в случае благоприятного исхода переговоров уже лично Трамп и Си Цзиньпин скрепили бы сделку ближе к зиме. Приглашение Трампу посетить Китай имеется, однако сроки пока не согласованы. Ориентировочно визит может состояться в конце октября. Министр торговли США Скотт Бессент встречался 28 июля в Стокгольме с китайской делегацией. Ранее он давал понять, что в контексте переговоров с КНР по тарифам будет поставлен вопрос о сокращении или полном прекращении импорта Китаем санкционной нефти из Ирана и России. Теоретически это может стать частью общей торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Помимо этого, сама по себе угроза введения стопроцентных пошлин может быть просто подвешена «дамокловым мечом» над другими более мелкими импортерами российской нефти. Еще одним шагом в подготовке усиления давления на Россию стало недавнее разрешение американской компании Chevron возобновить разработку и экспорт нефти из Венесуэлы.